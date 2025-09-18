Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) /

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Coinbase Wrapped Staked ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Coinbase Wrapped Staked ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Coinbase Wrapped Staked ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,072.63 pada tahun 2025. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Coinbase Wrapped Staked ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,326.2615 pada tahun 2026. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CBETH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 5,592.5745 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CBETH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5,872.2033 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CBETH pada tahun 2029 ialah $ 6,165.8134 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CBETH pada tahun 2030 ialah $ 6,474.1041 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Coinbase Wrapped Staked ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10,545.6334. Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Coinbase Wrapped Staked ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 17,177.7256. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 5,072.63 0.00%

2026 $ 5,326.2615 5.00%

2027 $ 5,592.5745 10.25%

2028 $ 5,872.2033 15.76%

2029 $ 6,165.8134 21.55%

2030 $ 6,474.1041 27.63%

2031 $ 6,797.8093 34.01%

2032 $ 7,137.6998 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 7,494.5848 47.75%

2034 $ 7,869.3140 55.13%

2035 $ 8,262.7797 62.89%

2036 $ 8,675.9187 71.03%

2037 $ 9,109.7146 79.59%

2038 $ 9,565.2004 88.56%

2039 $ 10,043.4604 97.99%

2040 $ 10,545.6334 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Coinbase Wrapped Staked ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 5,072.63 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 5,073.3248 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 5,077.4941 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 5,093.4764 0.41% Ramalan HargaCoinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CBETH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $5,072.63 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCoinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CBETH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,073.3248 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCoinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CBETH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,077.4941 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCoinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CBETH ialah $5,093.4764 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Coinbase Wrapped Staked ETH Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 640.43M$ 640.43M $ 640.43M Bekalan Peredaran 126.22K 126.22K 126.22K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CBETH ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CBETH mempunyai bekalan edaran sebanyak 126.22K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 640.43M. Lihat Harga Langsung CBETH

Coinbase Wrapped Staked ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Coinbase Wrapped Staked ETH, harga semasa Coinbase Wrapped Staked ETH ialah 5,072.63USD. Bekalan edaran Coinbase Wrapped Staked ETH(CBETH) ialah 126.22K CBETH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $640,427,590 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.41% $ 70.68 $ 5,091.28 $ 4,887.34

7 Hari 5.86% $ 297.4148 $ 5,234.1846 $ 4,722.9210

30 Hari 7.22% $ 366.0075 $ 5,234.1846 $ 4,722.9210 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Coinbase Wrapped Staked ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $70.68 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.41% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Coinbase Wrapped Staked ETH didagangkan pada paras tertinggi $5,234.1846 dan paras terendah $4,722.9210 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 5.86% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CBETH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Coinbase Wrapped Staked ETH telah mengalami perubahan sebanyak 7.22% , mencerminkan kira-kira $366.0075 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CBETH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Coinbase Wrapped Staked ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CBETH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Coinbase Wrapped Staked ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CBETH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Coinbase Wrapped Staked ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CBETH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CBETH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Coinbase Wrapped Staked ETH.

Mengapa Ramalan Harga CBETH Penting?

CBETH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCBETH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CBETH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CBETH pada bulan depan? Menurut Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) alat ramalan harga, harga CBETH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CBETH pada tahun 2026? Harga 1Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CBETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CBETH pada tahun 2027? Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CBETH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CBETH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CBETH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CBETH pada tahun 2030? Harga 1Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CBETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CBETH untuk 2040? Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CBETH menjelang tahun 2040.