Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / CoinDesk DeFi Select Index (DFX) /

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga CoinDesk DeFi Select Index untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DFX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DFX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga CoinDesk DeFi Select Index % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan CoinDesk DeFi Select Index Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, CoinDesk DeFi Select Index berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.07 pada tahun 2025. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, CoinDesk DeFi Select Index berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1734 pada tahun 2026. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DFX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.2821 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DFX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.3962 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DFX pada tahun 2029 ialah $ 2.5160 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DFX pada tahun 2030 ialah $ 2.6419 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga CoinDesk DeFi Select Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.3033. CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga CoinDesk DeFi Select Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.0097. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.07 0.00%

2026 $ 2.1734 5.00%

2027 $ 2.2821 10.25%

2028 $ 2.3962 15.76%

2029 $ 2.5160 21.55%

2030 $ 2.6419 27.63%

2031 $ 2.7739 34.01%

2032 $ 2.9126 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.0583 47.75%

2034 $ 3.2112 55.13%

2035 $ 3.3718 62.89%

2036 $ 3.5404 71.03%

2037 $ 3.7174 79.59%

2038 $ 3.9032 88.56%

2039 $ 4.0984 97.99%

2040 $ 4.3033 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga CoinDesk DeFi Select Index Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 2.07 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 2.0702 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 2.0719 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 2.0785 0.41% Ramalan HargaCoinDesk DeFi Select Index (DFX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DFX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $2.07 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCoinDesk DeFi Select Index (DFX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DFX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.0702 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCoinDesk DeFi Select Index (DFX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DFX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.0719 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCoinDesk DeFi Select Index (DFX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DFX ialah $2.0785 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga CoinDesk DeFi Select Index Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 176.57K$ 176.57K $ 176.57K Bekalan Peredaran 85.41K 85.41K 85.41K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DFX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DFX mempunyai bekalan edaran sebanyak 85.41K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 176.57K. Lihat Harga Langsung DFX

CoinDesk DeFi Select Index Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung CoinDesk DeFi Select Index, harga semasa CoinDesk DeFi Select Index ialah 2.07USD. Bekalan edaran CoinDesk DeFi Select Index(DFX) ialah 85.41K DFX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $176,570 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -0.78% $ -0.016307 $ 2.2734 $ 2.0672

30 Hari -2.82% $ -0.058384 $ 2.2734 $ 2.0672 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CoinDesk DeFi Select Index telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, CoinDesk DeFi Select Index didagangkan pada paras tertinggi $2.2734 dan paras terendah $2.0672 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.78% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DFX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, CoinDesk DeFi Select Index telah mengalami perubahan sebanyak -2.82% , mencerminkan kira-kira $-0.058384 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DFX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga CoinDesk DeFi Select Index ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DFX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap CoinDesk DeFi Select Index untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DFX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga CoinDesk DeFi Select Index. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DFX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DFX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan CoinDesk DeFi Select Index.

Mengapa Ramalan Harga DFX Penting?

DFX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDFX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DFX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DFX pada bulan depan? Menurut CoinDesk DeFi Select Index (DFX) alat ramalan harga, harga DFX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DFX pada tahun 2026? Harga 1CoinDesk DeFi Select Index (DFX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DFX pada tahun 2027? CoinDesk DeFi Select Index (DFX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DFX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DFX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, CoinDesk DeFi Select Index (DFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DFX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, CoinDesk DeFi Select Index (DFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DFX pada tahun 2030? Harga 1CoinDesk DeFi Select Index (DFX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DFX untuk 2040? CoinDesk DeFi Select Index (DFX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DFX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang