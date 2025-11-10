Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Colony Avalanche Index untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Colony Avalanche Index % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Colony Avalanche Index Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Colony Avalanche Index berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 54.4 pada tahun 2025. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Colony Avalanche Index berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 57.12 pada tahun 2026. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 59.976 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 62.9748 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CAI pada tahun 2029 ialah $ 66.1235 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CAI pada tahun 2030 ialah $ 69.4297 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Colony Avalanche Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 113.0936. Colony Avalanche Index (CAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Colony Avalanche Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 184.2177. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 54.4 0.00%

2026 $ 57.12 5.00%

2027 $ 59.976 10.25%

2028 $ 62.9748 15.76%

2029 $ 66.1235 21.55%

2030 $ 69.4297 27.63%

2031 $ 72.9012 34.01%

2032 $ 76.5462 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 80.3735 47.75%

2034 $ 84.3922 55.13%

2035 $ 88.6118 62.89%

2036 $ 93.0424 71.03%

2037 $ 97.6945 79.59%

2038 $ 102.5793 88.56%

2039 $ 107.7082 97.99%

2040 $ 113.0936 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Colony Avalanche Index Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 54.4 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 54.4074 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 54.4521 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 54.6235 0.41% Ramalan HargaColony Avalanche Index (CAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $54.4 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaColony Avalanche Index (CAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $54.4074 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaColony Avalanche Index (CAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $54.4521 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaColony Avalanche Index (CAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CAI ialah $54.6235 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Colony Avalanche Index Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Bekalan Peredaran 43.97K 43.97K 43.97K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 43.97K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.39M. Lihat Harga Langsung CAI

Colony Avalanche Index Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Colony Avalanche Index, harga semasa Colony Avalanche Index ialah 54.4USD. Bekalan edaran Colony Avalanche Index(CAI) ialah 43.97K CAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,391,628 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.96% $ 2.57 $ 54.6 $ 51.63

7 Hari -2.21% $ -1.2060 $ 66.9244 $ 47.0865

30 Hari -15.14% $ -8.2405 $ 66.9244 $ 47.0865 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Colony Avalanche Index telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.57 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.96% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Colony Avalanche Index didagangkan pada paras tertinggi $66.9244 dan paras terendah $47.0865 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Colony Avalanche Index telah mengalami perubahan sebanyak -15.14% , mencerminkan kira-kira $-8.2405 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Colony Avalanche Index (CAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Colony Avalanche Index ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Colony Avalanche Index untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Colony Avalanche Index. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Colony Avalanche Index.

Mengapa Ramalan Harga CAI Penting?

CAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CAI pada bulan depan? Menurut Colony Avalanche Index (CAI) alat ramalan harga, harga CAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CAI pada tahun 2026? Harga 1Colony Avalanche Index (CAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CAI pada tahun 2027? Colony Avalanche Index (CAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Colony Avalanche Index (CAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Colony Avalanche Index (CAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CAI pada tahun 2030? Harga 1Colony Avalanche Index (CAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CAI untuk 2040? Colony Avalanche Index (CAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CAI menjelang tahun 2040.