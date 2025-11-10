Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Compound USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CUSDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Compound USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Compound USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Compound USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025272 pada tahun 2025. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Compound USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026535 pada tahun 2026. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CUSDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.027862 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CUSDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.029255 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CUSDC pada tahun 2029 ialah $ 0.030718 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CUSDC pada tahun 2030 ialah $ 0.032254 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Compound USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.052538. Compound USDC (CUSDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Compound USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.085579. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.025272 0.00%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.025375 0.41% Ramalan HargaCompound USDC (CUSDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CUSDC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.025272 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCompound USDC (CUSDC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CUSDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.025275 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCompound USDC (CUSDC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CUSDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.025296 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCompound USDC (CUSDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CUSDC ialah $0.025375 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Compound USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 31.65M$ 31.65M $ 31.65M Bekalan Peredaran 1.25B 1.25B 1.25B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CUSDC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CUSDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.25B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 31.65M. Lihat Harga Langsung CUSDC

Compound USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Compound USDC, harga semasa Compound USDC ialah 0.025272USD. Bekalan edaran Compound USDC(CUSDC) ialah 1.25B CUSDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $31,647,793 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0 $ 0.025296 $ 0.025248

7 Hari 0.04% $ 0.000009 $ 0.025306 $ 0.025225

30 Hari 0.18% $ 0.000046 $ 0.025306 $ 0.025225 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Compound USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Compound USDC didagangkan pada paras tertinggi $0.025306 dan paras terendah $0.025225 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CUSDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Compound USDC telah mengalami perubahan sebanyak 0.18% , mencerminkan kira-kira $0.000046 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CUSDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Compound USDC (CUSDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Compound USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CUSDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Compound USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CUSDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Compound USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CUSDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CUSDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Compound USDC.

Mengapa Ramalan Harga CUSDC Penting?

CUSDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCUSDC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CUSDC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CUSDC pada bulan depan? Menurut Compound USDC (CUSDC) alat ramalan harga, harga CUSDC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CUSDC pada tahun 2026? Harga 1Compound USDC (CUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CUSDC pada tahun 2027? Compound USDC (CUSDC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CUSDC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CUSDC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Compound USDC (CUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CUSDC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Compound USDC (CUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CUSDC pada tahun 2030? Harga 1Compound USDC (CUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, CUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CUSDC untuk 2040? Compound USDC (CUSDC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CUSDC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang