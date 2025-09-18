Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cyclix Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Cyclix Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cyclix Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008738 pada tahun 2025. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cyclix Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009175 pada tahun 2026. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CYG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009634 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CYG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010115 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CYG pada tahun 2029 ialah $ 0.010621 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CYG pada tahun 2030 ialah $ 0.011152 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cyclix Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018166. Cyclix Games (CYG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cyclix Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029591. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008738 0.00%

2026 $ 0.009175 5.00%

2027 $ 0.009634 10.25%

2028 $ 0.010115 15.76%

2029 $ 0.010621 21.55%

2030 $ 0.011152 27.63%

2031 $ 0.011710 34.01%

2032 $ 0.012295 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012910 47.75%

2034 $ 0.013556 55.13%

2035 $ 0.014234 62.89%

2036 $ 0.014945 71.03%

2037 $ 0.015693 79.59%

2038 $ 0.016477 88.56%

2039 $ 0.017301 97.99%

2040 $ 0.018166 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cyclix Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.008738 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008739 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008746 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008774 0.41% Ramalan HargaCyclix Games (CYG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CYG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.008738 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCyclix Games (CYG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CYG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008739 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCyclix Games (CYG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CYG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008746 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCyclix Games (CYG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CYG ialah $0.008774 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cyclix Games Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 127.06K$ 127.06K $ 127.06K Bekalan Peredaran 14.54M 14.54M 14.54M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CYG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CYG mempunyai bekalan edaran sebanyak 14.54M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 127.06K. Lihat Harga Langsung CYG

Cyclix Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cyclix Games, harga semasa Cyclix Games ialah 0.008738USD. Bekalan edaran Cyclix Games(CYG) ialah 14.54M CYG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $127,063 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.95% $ 0.000412 $ 0.008759 $ 0.008221

7 Hari 7.76% $ 0.000677 $ 0.010059 $ 0.008027

30 Hari -12.66% $ -0.001107 $ 0.010059 $ 0.008027 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cyclix Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000412 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.95% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cyclix Games didagangkan pada paras tertinggi $0.010059 dan paras terendah $0.008027 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 7.76% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CYG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cyclix Games telah mengalami perubahan sebanyak -12.66% , mencerminkan kira-kira $-0.001107 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CYG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cyclix Games (CYG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cyclix Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CYG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cyclix Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CYG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cyclix Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CYG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CYG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cyclix Games.

Mengapa Ramalan Harga CYG Penting?

CYG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

