Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Daddy Chill untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DADDYCHILL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DADDYCHILL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Daddy Chill % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Daddy Chill Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Daddy Chill berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000046 pada tahun 2025. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Daddy Chill berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000048 pada tahun 2026. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DADDYCHILL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000051 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DADDYCHILL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000053 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DADDYCHILL pada tahun 2029 ialah $ 0.000056 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DADDYCHILL pada tahun 2030 ialah $ 0.000059 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Daddy Chill berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000096. Daddy Chill (DADDYCHILL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Daddy Chill berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000157. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000046 0.00%

2026 $ 0.000048 5.00%

2027 $ 0.000051 10.25%

2028 $ 0.000053 15.76%

2029 $ 0.000056 21.55%

2030 $ 0.000059 27.63%

2031 $ 0.000062 34.01%

2032 $ 0.000065 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000068 47.75%

2034 $ 0.000071 55.13%

2035 $ 0.000075 62.89%

2036 $ 0.000079 71.03%

2037 $ 0.000083 79.59%

2038 $ 0.000087 88.56%

2039 $ 0.000091 97.99%

2040 $ 0.000096 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Daddy Chill Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000046 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000046 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000046 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000046 0.41% Ramalan HargaDaddy Chill (DADDYCHILL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DADDYCHILL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000046 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDaddy Chill (DADDYCHILL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DADDYCHILL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000046 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDaddy Chill (DADDYCHILL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DADDYCHILL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000046 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDaddy Chill (DADDYCHILL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DADDYCHILL ialah $0.000046 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Daddy Chill Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 46.12K$ 46.12K $ 46.12K Bekalan Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DADDYCHILL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DADDYCHILL mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.55M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 46.12K. Lihat Harga Langsung DADDYCHILL

Daddy Chill Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Daddy Chill, harga semasa Daddy Chill ialah 0.000046USD. Bekalan edaran Daddy Chill(DADDYCHILL) ialah 999.55M DADDYCHILL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $46,124 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.20% $ 0 $ 0.000046 $ 0.000046

7 Hari 8.90% $ 0.000004 $ 0.000046 $ 0.000032

30 Hari 42.54% $ 0.000019 $ 0.000046 $ 0.000032 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Daddy Chill telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.20% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Daddy Chill didagangkan pada paras tertinggi $0.000046 dan paras terendah $0.000032 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.90% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DADDYCHILL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Daddy Chill telah mengalami perubahan sebanyak 42.54% , mencerminkan kira-kira $0.000019 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DADDYCHILL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Daddy Chill (DADDYCHILL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Daddy Chill ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DADDYCHILL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Daddy Chill untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DADDYCHILL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Daddy Chill. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DADDYCHILL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DADDYCHILL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Daddy Chill.

Mengapa Ramalan Harga DADDYCHILL Penting?

DADDYCHILL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDADDYCHILL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DADDYCHILL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DADDYCHILL pada bulan depan? Menurut Daddy Chill (DADDYCHILL) alat ramalan harga, harga DADDYCHILL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DADDYCHILL pada tahun 2026? Harga 1Daddy Chill (DADDYCHILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DADDYCHILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DADDYCHILL pada tahun 2027? Daddy Chill (DADDYCHILL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DADDYCHILL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DADDYCHILL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Daddy Chill (DADDYCHILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DADDYCHILL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Daddy Chill (DADDYCHILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DADDYCHILL pada tahun 2030? Harga 1Daddy Chill (DADDYCHILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DADDYCHILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DADDYCHILL untuk 2040? Daddy Chill (DADDYCHILL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DADDYCHILL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang