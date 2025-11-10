Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Daku V2 untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DAKU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Daku V2 % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Daku V2 Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Daku V2 berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.130558 pada tahun 2025. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Daku V2 berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.137085 pada tahun 2026. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAKU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.143940 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAKU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.151137 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAKU pada tahun 2029 ialah $ 0.158694 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAKU pada tahun 2030 ialah $ 0.166628 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Daku V2 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.271420. Daku V2 (DAKU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Daku V2 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.442115. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.130558 0.00%

2026 $ 0.137085 5.00%

2027 $ 0.143940 10.25%

2028 $ 0.151137 15.76%

2029 $ 0.158694 21.55%

2030 $ 0.166628 27.63%

2031 $ 0.174960 34.01%

2032 $ 0.183708 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.192893 47.75%

2034 $ 0.202538 55.13%

2035 $ 0.212665 62.89%

2036 $ 0.223298 71.03%

2037 $ 0.234463 79.59%

2038 $ 0.246186 88.56%

2039 $ 0.258495 97.99%

2040 $ 0.271420 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Daku V2 Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.130558 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.130575 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.130683 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.131094 0.41% Ramalan HargaDaku V2 (DAKU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DAKU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.130558 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDaku V2 (DAKU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DAKU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.130575 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDaku V2 (DAKU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DAKU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.130683 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDaku V2 (DAKU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DAKU ialah $0.131094 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Daku V2 Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 78.23M$ 78.23M $ 78.23M Bekalan Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DAKU ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DAKU mempunyai bekalan edaran sebanyak 600.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 78.23M.

Daku V2 Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Daku V2, harga semasa Daku V2 ialah 0.130558USD. Bekalan edaran Daku V2(DAKU) ialah 600.00M DAKU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $78,232,164 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.64% $ 0.008133 $ 0.131142 $ 0.121068

7 Hari -1.58% $ -0.002063 $ 0.130825 $ 0.105078

30 Hari 5.96% $ 0.007779 $ 0.130825 $ 0.105078 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Daku V2 telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.008133 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.64% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Daku V2 didagangkan pada paras tertinggi $0.130825 dan paras terendah $0.105078 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.58% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DAKU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Daku V2 telah mengalami perubahan sebanyak 5.96% , mencerminkan kira-kira $0.007779 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DAKU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Daku V2 (DAKU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Daku V2 ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DAKU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Daku V2 untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DAKU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Daku V2. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DAKU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DAKU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Daku V2.

Mengapa Ramalan Harga DAKU Penting?

DAKU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

