Dapatkan ramalan harga Dank Frog untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DANK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dank Frog berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2025. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dank Frog berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2026. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DANK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DANK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DANK pada tahun 2029 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DANK pada tahun 2030 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dank Frog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Dank Frog (DANK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dank Frog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dank Frog Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0 0.41% Ramalan HargaDank Frog (DANK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DANK pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDank Frog (DANK) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi DANK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDank Frog (DANK) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DANK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDank Frog (DANK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DANK ialah $0 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dank Frog Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K Bekalan Peredaran 999.05M 999.05M 999.05M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DANK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DANK mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.05M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.14K. Lihat Harga Langsung DANK

Dank Frog Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dank Frog, harga semasa Dank Frog ialah 0USD. Bekalan edaran Dank Frog(DANK) ialah 999.05M DANK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,139.26 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 8.85% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000006

30 Hari 21.60% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000006 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dank Frog telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dank Frog didagangkan pada paras tertinggi $0.000008 dan paras terendah $0.000006 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.85% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DANK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dank Frog telah mengalami perubahan sebanyak 21.60% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DANK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dank Frog (DANK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dank Frog ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DANK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dank Frog untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DANK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dank Frog. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DANK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DANK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dank Frog.

Mengapa Ramalan Harga DANK Penting?

DANK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

