DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DeFi Kingdoms Crystal untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CRYSTAL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DeFi Kingdoms Crystal % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan DeFi Kingdoms Crystal Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DeFi Kingdoms Crystal berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007416 pada tahun 2025. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DeFi Kingdoms Crystal berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007787 pada tahun 2026. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRYSTAL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008176 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRYSTAL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008585 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRYSTAL pada tahun 2029 ialah $ 0.009014 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRYSTAL pada tahun 2030 ialah $ 0.009465 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DeFi Kingdoms Crystal berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015418. DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DeFi Kingdoms Crystal berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025114. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007416 0.00%

2026 $ 0.007787 5.00%

2027 $ 0.008176 10.25%

2028 $ 0.008585 15.76%

2029 $ 0.009014 21.55%

2030 $ 0.009465 27.63%

2031 $ 0.009938 34.01%

2032 $ 0.010435 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010957 47.75%

2034 $ 0.011505 55.13%

2035 $ 0.012080 62.89%

2036 $ 0.012684 71.03%

2037 $ 0.013318 79.59%

2038 $ 0.013984 88.56%

2039 $ 0.014683 97.99%

2040 $ 0.015418 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DeFi Kingdoms Crystal Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.007416 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007417 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007423 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.007446 0.41% Ramalan HargaDeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CRYSTAL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.007416 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CRYSTAL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007417 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CRYSTAL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007423 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CRYSTAL ialah $0.007446 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DeFi Kingdoms Crystal Semasa
Bekalan Peredaran 153.21M 153.21M 153.21M
Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M
CRYSTAL mempunyai bekalan edaran sebanyak 153.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.14M.

DeFi Kingdoms Crystal Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DeFi Kingdoms Crystal, harga semasa DeFi Kingdoms Crystal ialah 0.007416USD. Bekalan edaran DeFi Kingdoms Crystal(CRYSTAL) ialah 153.21M CRYSTAL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,136,294 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.77% $ 0.000200 $ 0.007553 $ 0.007071

7 Hari 3.59% $ 0.000266 $ 0.007527 $ 0.006715

30 Hari 10.39% $ 0.000770 $ 0.007527 $ 0.006715 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DeFi Kingdoms Crystal telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.77% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DeFi Kingdoms Crystal didagangkan pada paras tertinggi $0.007527 dan paras terendah $0.006715 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.59% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CRYSTAL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DeFi Kingdoms Crystal telah mengalami perubahan sebanyak 10.39% , mencerminkan kira-kira $0.000770 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CRYSTAL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DeFi Kingdoms Crystal ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CRYSTAL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DeFi Kingdoms Crystal untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CRYSTAL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DeFi Kingdoms Crystal. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CRYSTAL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CRYSTAL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DeFi Kingdoms Crystal.

Mengapa Ramalan Harga CRYSTAL Penting?

CRYSTAL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

