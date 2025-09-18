Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Degen Zoo untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DZOO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Degen Zoo % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Degen Zoo Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Degen Zoo berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001498 pada tahun 2025. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Degen Zoo berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001573 pada tahun 2026. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DZOO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001652 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DZOO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001735 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DZOO pada tahun 2029 ialah $ 0.001822 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DZOO pada tahun 2030 ialah $ 0.001913 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Degen Zoo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003116. Degen Zoo (DZOO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Degen Zoo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005076. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001498 0.00%

2026 $ 0.001573 5.00%

2027 $ 0.001652 10.25%

2028 $ 0.001735 15.76%

2029 $ 0.001822 21.55%

2030 $ 0.001913 27.63%

2031 $ 0.002008 34.01%

2032 $ 0.002109 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002214 47.75%

2034 $ 0.002325 55.13%

2035 $ 0.002441 62.89%

2036 $ 0.002563 71.03%

2037 $ 0.002691 79.59%

2038 $ 0.002826 88.56%

2039 $ 0.002967 97.99%

2040 $ 0.003116 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Degen Zoo Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001498 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001499 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001500 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001505 0.41% Ramalan HargaDegen Zoo (DZOO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DZOO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001498 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDegen Zoo (DZOO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DZOO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001499 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDegen Zoo (DZOO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DZOO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001500 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDegen Zoo (DZOO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DZOO ialah $0.001505 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Degen Zoo Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 630.75K$ 630.75K $ 630.75K Bekalan Peredaran 420.53M 420.53M 420.53M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DZOO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DZOO mempunyai bekalan edaran sebanyak 420.53M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 630.75K. Lihat Harga Langsung DZOO

Degen Zoo Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Degen Zoo, harga semasa Degen Zoo ialah 0.001498USD. Bekalan edaran Degen Zoo(DZOO) ialah 420.53M DZOO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $630,753 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.63% $ 0 $ 0.001504 $ 0.001482

7 Hari 11.06% $ 0.000165 $ 0.001498 $ 0.001270

30 Hari 16.80% $ 0.000251 $ 0.001498 $ 0.001270 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Degen Zoo telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Degen Zoo didagangkan pada paras tertinggi $0.001498 dan paras terendah $0.001270 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 11.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DZOO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Degen Zoo telah mengalami perubahan sebanyak 16.80% , mencerminkan kira-kira $0.000251 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DZOO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Degen Zoo (DZOO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Degen Zoo ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DZOO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Degen Zoo untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DZOO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Degen Zoo. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DZOO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DZOO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Degen Zoo.

Mengapa Ramalan Harga DZOO Penting?

DZOO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

