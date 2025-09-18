Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Degenerate SQuiD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SQDGN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SQDGN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Degenerate SQuiD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Degenerate SQuiD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Degenerate SQuiD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004411 pada tahun 2025. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Degenerate SQuiD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004632 pada tahun 2026. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SQDGN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004863 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SQDGN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005107 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SQDGN pada tahun 2029 ialah $ 0.005362 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SQDGN pada tahun 2030 ialah $ 0.005630 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Degenerate SQuiD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009171. Degenerate SQuiD (SQDGN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Degenerate SQuiD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014939. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004411 0.00%

2026 $ 0.004632 5.00%

2027 $ 0.004863 10.25%

2028 $ 0.005107 15.76%

2029 $ 0.005362 21.55%

2030 $ 0.005630 27.63%

2031 $ 0.005912 34.01%

2032 $ 0.006207 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006518 47.75%

2034 $ 0.006844 55.13%

2035 $ 0.007186 62.89%

2036 $ 0.007545 71.03%

2037 $ 0.007922 79.59%

2038 $ 0.008318 88.56%

2039 $ 0.008734 97.99%

2040 $ 0.009171 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Degenerate SQuiD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004411 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004412 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004415 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004429 0.41% Ramalan HargaDegenerate SQuiD (SQDGN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SQDGN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004411 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDegenerate SQuiD (SQDGN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SQDGN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004412 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDegenerate SQuiD (SQDGN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SQDGN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004415 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDegenerate SQuiD (SQDGN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SQDGN ialah $0.004429 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Degenerate SQuiD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SQDGN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SQDGN mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.42M. Lihat Harga Langsung SQDGN

Degenerate SQuiD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Degenerate SQuiD, harga semasa Degenerate SQuiD ialah 0.004411USD. Bekalan edaran Degenerate SQuiD(SQDGN) ialah 1.00B SQDGN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,421,714 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.66% $ 0 $ 0.004470 $ 0.003965

7 Hari -9.57% $ -0.000422 $ 0.008346 $ 0.003769

30 Hari -48.50% $ -0.002139 $ 0.008346 $ 0.003769 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Degenerate SQuiD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.66% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Degenerate SQuiD didagangkan pada paras tertinggi $0.008346 dan paras terendah $0.003769 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -9.57% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SQDGN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Degenerate SQuiD telah mengalami perubahan sebanyak -48.50% , mencerminkan kira-kira $-0.002139 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SQDGN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Degenerate SQuiD (SQDGN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Degenerate SQuiD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SQDGN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Degenerate SQuiD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SQDGN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Degenerate SQuiD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SQDGN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SQDGN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Degenerate SQuiD.

Mengapa Ramalan Harga SQDGN Penting?

SQDGN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSQDGN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SQDGN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SQDGN pada bulan depan? Menurut Degenerate SQuiD (SQDGN) alat ramalan harga, harga SQDGN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SQDGN pada tahun 2026? Harga 1Degenerate SQuiD (SQDGN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SQDGN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SQDGN pada tahun 2027? Degenerate SQuiD (SQDGN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SQDGN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SQDGN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Degenerate SQuiD (SQDGN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SQDGN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Degenerate SQuiD (SQDGN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SQDGN pada tahun 2030? Harga 1Degenerate SQuiD (SQDGN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SQDGN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SQDGN untuk 2040? Degenerate SQuiD (SQDGN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SQDGN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang