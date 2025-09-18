DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DEUS Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DEUS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DEUS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DEUS Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan DEUS Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DEUS Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.39 pada tahun 2025. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DEUS Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.7595 pada tahun 2026. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEUS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 8.1474 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEUS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 8.5548 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEUS pada tahun 2029 ialah $ 8.9825 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEUS pada tahun 2030 ialah $ 9.4317 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DEUS Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 15.3632. DEUS Finance (DEUS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DEUS Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 25.0251. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 7.39 0.00%

2026 $ 7.7595 5.00%

2027 $ 8.1474 10.25%

2028 $ 8.5548 15.76%

2029 $ 8.9825 21.55%

2030 $ 9.4317 27.63%

2031 $ 9.9033 34.01%

2032 $ 10.3984 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 10.9183 47.75%

2034 $ 11.4643 55.13%

2035 $ 12.0375 62.89%

2036 $ 12.6394 71.03%

2037 $ 13.2713 79.59%

2038 $ 13.9349 88.56%

2039 $ 14.6316 97.99%

2040 $ 15.3632 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DEUS Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 7.39 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 7.3910 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 7.3970 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 7.4203 0.41% Ramalan HargaDEUS Finance (DEUS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DEUS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $7.39 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDEUS Finance (DEUS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DEUS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $7.3910 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDEUS Finance (DEUS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DEUS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $7.3970 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDEUS Finance (DEUS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DEUS ialah $7.4203 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DEUS Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Bekalan Peredaran 161.63K 161.63K 161.63K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DEUS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DEUS mempunyai bekalan edaran sebanyak 161.63K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.19M. Lihat Harga Langsung DEUS

DEUS Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DEUS Finance, harga semasa DEUS Finance ialah 7.39USD. Bekalan edaran DEUS Finance(DEUS) ialah 161.63K DEUS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,194,221 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.77% $ 0.199374 $ 7.45 $ 7.13

7 Hari 4.62% $ 0.341321 $ 7.4163 $ 6.9937

30 Hari 5.15% $ 0.380339 $ 7.4163 $ 6.9937 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEUS Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.199374 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.77% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DEUS Finance didagangkan pada paras tertinggi $7.4163 dan paras terendah $6.9937 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DEUS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DEUS Finance telah mengalami perubahan sebanyak 5.15% , mencerminkan kira-kira $0.380339 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DEUS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DEUS Finance (DEUS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DEUS Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DEUS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DEUS Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DEUS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DEUS Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DEUS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DEUS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DEUS Finance.

Mengapa Ramalan Harga DEUS Penting?

DEUS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDEUS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DEUS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DEUS pada bulan depan? Menurut DEUS Finance (DEUS) alat ramalan harga, harga DEUS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DEUS pada tahun 2026? Harga 1DEUS Finance (DEUS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DEUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DEUS pada tahun 2027? DEUS Finance (DEUS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DEUS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DEUS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DEUS Finance (DEUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DEUS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DEUS Finance (DEUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DEUS pada tahun 2030? Harga 1DEUS Finance (DEUS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DEUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DEUS untuk 2040? DEUS Finance (DEUS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DEUS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang