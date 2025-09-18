Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dev Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DEV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dev Protocol
%

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

Dev Protocol Ramalan Harga
0.00%
USD
Sebenarnya
Ramalan
Dev Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)

Berdasarkan ramalan anda, Dev Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070028 pada tahun 2025.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)

Berdasarkan ramalan anda, Dev Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073529 pada tahun 2026.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.077205 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.081066 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEV pada tahun 2029 ialah $ 0.085119 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEV pada tahun 2030 ialah $ 0.089375 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Dev Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.145583.

Dev Protocol (DEV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)

Pada tahun 2050, harga Dev Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.237139.

Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2025
    $ 0.070028
    0.00%
  • 2026
    $ 0.073529
    5.00%
  • 2027
    $ 0.077205
    10.25%
  • 2028
    $ 0.081066
    15.76%
  • 2029
    $ 0.085119
    21.55%
  • 2030
    $ 0.089375
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093844
    34.01%
  • 2032
    $ 0.098536
    40.71%
  • 2033
    $ 0.103463
    47.75%
  • 2034
    $ 0.108636
    55.13%
  • 2035
    $ 0.114068
    62.89%
  • 2036
    $ 0.119771
    71.03%
  • 2037
    $ 0.125760
    79.59%
  • 2038
    $ 0.132048
    88.56%
  • 2039
    $ 0.138650
    97.99%
  • 2040
    $ 0.145583
    107.89%
Ramalan Harga Dev Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari

tarikh
Ramalan Harga
Pertumbuhan
  • September 18, 2025(Hari ini)
    $ 0.070028
    0.00%
  • September 19, 2025(Esok)
    $ 0.070037
    0.01%
  • September 25, 2025(Minggu ini)
    $ 0.070095
    0.10%
  • October 18, 2025(30 Hari)
    $ 0.070315
    0.41%
Ramalan HargaDev Protocol (DEV) Hari Ini

Harga yang diramalkan untuk DEV pada September 18, 2025(Hari ini), ialah $0.070028. Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini.

Ramalan HargaDev Protocol (DEV) Esok

Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DEV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5%, ialah $0.070037. Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih.

Ramalan HargaDev Protocol (DEV) Minggu Ini

Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DEV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5%, ialah $0.070095. Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang.

Ramalan HargaDev Protocol (DEV)30 Hari

Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DEV ialah $0.070315. Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dev Protocol Semasa

$ 182.92K
$ 182.92K$ 182.92K

2.61M
2.61M 2.61M

$ 2.80
$ 2.80$ 2.80

+2.80%

Harga terkini DEV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.80.
Tambahan pula, DEV mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.61M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 182.92K.

Dev Protocol Harga Sejarah

Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dev Protocol, harga semasa Dev Protocol ialah 0.070028USD. Bekalan edaran Dev Protocol(DEV) ialah 2.61M DEV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $182,922.

Tempoh
Perubahan(%)
Perubahan(USD)
Tinggi
Rendah
  • 24 jam
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 Hari
    4.26%
    $ 0.002981
    $ 0.073371
    $ 0.070019
  • 30 Hari
    3.37%
    $ 0.002360
    $ 0.073371
    $ 0.070019
Prestasi 24 Jam

Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dev Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0, mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00%.

Prestasi 7 Hari

Sepanjang 7 hari yang lalu, Dev Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.073371 dan paras terendah $0.070019. Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.26%. Trend terkini ini mempamerkan potensi DEV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran.

Prestasi 30 Hari

Bulan lalu, Dev Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 3.37%, mencerminkan kira-kira $0.002360 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DEV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dev Protocol (DEV) Berfungsi?

Modul Ramalan Harga Dev Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DEV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut.

1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda

Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dev Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan.

2. Kira Harga Masa Hadapan

Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DEV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa.

3. Terokai Senario Berbeza

Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dev Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta.

4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti

Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DEV.

Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga

Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk:

Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend.

Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DEV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish.

Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dev Protocol.

Mengapa Ramalan Harga DEV Penting?

DEV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):

AdakahDEV berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,DEV akan mencapai -- pada undefined, menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga DEV pada bulan depan?
Menurut Dev Protocol (DEV) alat ramalan harga, harga DEV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined.
Berapakah kos 1 DEV pada tahun 2026?
Harga 1Dev Protocol (DEV) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, DEV akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga DEV pada tahun 2027?
Dev Protocol (DEV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DEV menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga DEV pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Dev Protocol (DEV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga DEV pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Dev Protocol (DEV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 DEV pada tahun 2030?
Harga 1Dev Protocol (DEV) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, DEV akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga DEV untuk 2040?
Dev Protocol (DEV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00%, mencapai harga -- bagi 1 DEV menjelang tahun 2040.
Penafian

Kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami adalah berdasarkan maklumat dan maklum balas yang diberikan kepada kami oleh pengguna MEXC dan/atau sumber pihak ketiga yang lain. Ia dibentangkan kepada anda atas dasar "seadanya" untuk tujuan maklumat dan ilustrasi sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ramalan harga yang dibentangkan mungkin tidak tepat dan tidak boleh dianggap sedemikian. Harga masa depan mungkin berbeza dengan ketara daripada ramalan yang dibentangkan, dan mereka tidak boleh dipercayai untuk keputusan pelaburan.

Tambahan pula, kandungan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, dan juga tidak bertujuan untuk mengesyorkan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu. MEXC tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat rujukan, penggunaan, dan/atau bergantung pada mana-mana kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami. Adalah penting untuk menyedari bahawa harga aset digital tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Nilai pelaburan anda mungkin menurun dan meningkat, dan tiada jaminan untuk mendapatkan kembali jumlah yang dilaburkan pada mulanya. Akhirnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda, dan MEXC tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Sila ingat bahawa prestasi masa lalu bukanlah peramal yang boleh dipercayai untuk prestasi masa hadapan. Anda hanya perlu melabur dalam produk yang anda kenali dan memahami risiko yang berkaitan. Pertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.