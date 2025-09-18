dForce USD (USX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga dForce USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga dForce USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan dForce USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, dForce USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.986727 pada tahun 2025. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, dForce USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0360 pada tahun 2026. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0878 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1422 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USX pada tahun 2029 ialah $ 1.1993 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USX pada tahun 2030 ialah $ 1.2593 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga dForce USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0513. dForce USD (USX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga dForce USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3414. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.986727 0.00%

2026 $ 1.0360 5.00%

2027 $ 1.0878 10.25%

2028 $ 1.1422 15.76%

2029 $ 1.1993 21.55%

2030 $ 1.2593 27.63%

2031 $ 1.3223 34.01%

2032 $ 1.3884 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4578 47.75%

2034 $ 1.5307 55.13%

2035 $ 1.6072 62.89%

2036 $ 1.6876 71.03%

2037 $ 1.7720 79.59%

2038 $ 1.8606 88.56%

2039 $ 1.9536 97.99%

2040 $ 2.0513 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga dForce USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.986727 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.986862 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.987673 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.990782 0.41% Ramalan HargadForce USD (USX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.986727 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargadForce USD (USX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.986862 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargadForce USD (USX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.987673 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargadForce USD (USX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USX ialah $0.990782 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga dForce USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 15.25M$ 15.25M $ 15.25M Bekalan Peredaran 15.45M 15.45M 15.45M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USX mempunyai bekalan edaran sebanyak 15.45M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.25M. Lihat Harga Langsung USX

dForce USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung dForce USD, harga semasa dForce USD ialah 0.986727USD. Bekalan edaran dForce USD(USX) ialah 15.45M USX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15,247,953 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000427 $ 0.986727 $ 0.985549

7 Hari -0.01% $ -0.000178 $ 0.993238 $ 0.985549

30 Hari -0.43% $ -0.004276 $ 0.993238 $ 0.985549 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, dForce USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000427 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, dForce USD didagangkan pada paras tertinggi $0.993238 dan paras terendah $0.985549 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, dForce USD telah mengalami perubahan sebanyak -0.43% , mencerminkan kira-kira $-0.004276 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga dForce USD (USX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga dForce USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap dForce USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga dForce USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan dForce USD.

Mengapa Ramalan Harga USX Penting?

USX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

