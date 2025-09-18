dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga dHEDGE DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DHT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga dHEDGE DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. dHEDGE DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, dHEDGE DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.177483 pada tahun 2025. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, dHEDGE DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.186357 pada tahun 2026. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DHT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.195675 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DHT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.205458 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DHT pada tahun 2029 ialah $ 0.215731 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DHT pada tahun 2030 ialah $ 0.226518 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga dHEDGE DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.368974. dHEDGE DAO (DHT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga dHEDGE DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.601020. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.177483 0.00%

2026 $ 0.186357 5.00%

2027 $ 0.195675 10.25%

2028 $ 0.205458 15.76%

2029 $ 0.215731 21.55%

2030 $ 0.226518 27.63%

2031 $ 0.237844 34.01%

2032 $ 0.249736 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.262223 47.75%

2034 $ 0.275334 55.13%

2035 $ 0.289101 62.89%

2036 $ 0.303556 71.03%

2037 $ 0.318733 79.59%

2038 $ 0.334670 88.56%

2039 $ 0.351404 97.99%

2040 $ 0.368974 107.89% Ramalan Harga dHEDGE DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.177483 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.177507 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.177653 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.178212 0.41% Ramalan HargadHEDGE DAO (DHT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DHT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.177483 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargadHEDGE DAO (DHT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DHT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.177507 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargadHEDGE DAO (DHT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DHT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.177653 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargadHEDGE DAO (DHT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DHT ialah $0.178212 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga dHEDGE DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Bekalan Peredaran 54.37M 54.37M 54.37M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DHT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DHT mempunyai bekalan edaran sebanyak 54.37M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.65M. Lihat Harga Langsung DHT

dHEDGE DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung dHEDGE DAO, harga semasa dHEDGE DAO ialah 0.177483USD. Bekalan edaran dHEDGE DAO(DHT) ialah 54.37M DHT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,650,367 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.18% $ -0.000321 $ 0.184998 $ 0.174486

7 Hari -0.34% $ -0.000612 $ 0.188633 $ 0.138711

30 Hari 12.35% $ 0.021910 $ 0.188633 $ 0.138711 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, dHEDGE DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000321 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.18% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, dHEDGE DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.188633 dan paras terendah $0.138711 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DHT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, dHEDGE DAO telah mengalami perubahan sebanyak 12.35% , mencerminkan kira-kira $0.021910 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DHT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga dHEDGE DAO (DHT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga dHEDGE DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DHT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap dHEDGE DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DHT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga dHEDGE DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DHT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DHT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan dHEDGE DAO.

Mengapa Ramalan Harga DHT Penting?

DHT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

