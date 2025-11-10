Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Digital ASSet Treasury untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DAT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DAT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Digital ASSet Treasury % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Digital ASSet Treasury Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Digital ASSet Treasury berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001719 pada tahun 2025. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Digital ASSet Treasury berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001805 pada tahun 2026. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001895 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001990 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAT pada tahun 2029 ialah $ 0.002089 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAT pada tahun 2030 ialah $ 0.002193 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Digital ASSet Treasury berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003573. Digital ASSet Treasury (DAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Digital ASSet Treasury berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005821. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001719 0.00%

2026 $ 0.001805 5.00%

2027 $ 0.001895 10.25%

2028 $ 0.001990 15.76%

2029 $ 0.002089 21.55%

2030 $ 0.002193 27.63%

2031 $ 0.002303 34.01%

2032 $ 0.002418 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002539 47.75%

2034 $ 0.002666 55.13%

2035 $ 0.002800 62.89%

2036 $ 0.002940 71.03%

2037 $ 0.003087 79.59%

2038 $ 0.003241 88.56%

2039 $ 0.003403 97.99%

2040 $ 0.003573 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Digital ASSet Treasury Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001719 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001719 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001720 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001726 0.41% Ramalan HargaDigital ASSet Treasury (DAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DAT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001719 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDigital ASSet Treasury (DAT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001719 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDigital ASSet Treasury (DAT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001720 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDigital ASSet Treasury (DAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DAT ialah $0.001726 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Digital ASSet Treasury Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DAT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1000.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.73M. Lihat Harga Langsung DAT

Digital ASSet Treasury Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Digital ASSet Treasury, harga semasa Digital ASSet Treasury ialah 0.001719USD. Bekalan edaran Digital ASSet Treasury(DAT) ialah 1000.00M DAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,732,855 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.67% $ 0.000137 $ 0.001746 $ 0.001567

7 Hari 5.59% $ 0.000096 $ 0.002282 $ 0.000789

30 Hari 88.68% $ 0.001524 $ 0.002282 $ 0.000789 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Digital ASSet Treasury telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000137 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.67% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Digital ASSet Treasury didagangkan pada paras tertinggi $0.002282 dan paras terendah $0.000789 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 5.59% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Digital ASSet Treasury telah mengalami perubahan sebanyak 88.68% , mencerminkan kira-kira $0.001524 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Digital ASSet Treasury (DAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Digital ASSet Treasury ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Digital ASSet Treasury untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Digital ASSet Treasury. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Digital ASSet Treasury.

Mengapa Ramalan Harga DAT Penting?

DAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDAT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DAT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DAT pada bulan depan? Menurut Digital ASSet Treasury (DAT) alat ramalan harga, harga DAT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DAT pada tahun 2026? Harga 1Digital ASSet Treasury (DAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DAT pada tahun 2027? Digital ASSet Treasury (DAT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DAT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DAT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Digital ASSet Treasury (DAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DAT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Digital ASSet Treasury (DAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DAT pada tahun 2030? Harga 1Digital ASSet Treasury (DAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DAT untuk 2040? Digital ASSet Treasury (DAT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DAT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang