Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DIMO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan DIMO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DIMO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.067876 pada tahun 2025. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DIMO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071269 pada tahun 2026. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DIMO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.074833 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DIMO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.078574 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DIMO pada tahun 2029 ialah $ 0.082503 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DIMO pada tahun 2030 ialah $ 0.086628 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DIMO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.141109. DIMO (DIMO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DIMO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.229852. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.067876 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.067885 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.067941 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.068154 0.41% Ramalan HargaDIMO (DIMO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DIMO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.067876 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDIMO (DIMO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DIMO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067885 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDIMO (DIMO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DIMO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067941 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDIMO (DIMO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DIMO ialah $0.068154 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DIMO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 27.45M$ 27.45M $ 27.45M Bekalan Peredaran 396.89M 396.89M 396.89M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DIMO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DIMO mempunyai bekalan edaran sebanyak 396.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 27.45M. Lihat Harga Langsung DIMO

DIMO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DIMO, harga semasa DIMO ialah 0.067876USD. Bekalan edaran DIMO(DIMO) ialah 396.89M DIMO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $27,448,506 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.46% $ 0.000977 $ 0.069174 $ 0.064635

7 Hari -2.05% $ -0.001392 $ 0.074440 $ 0.050068

30 Hari 35.05% $ 0.023792 $ 0.074440 $ 0.050068 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIMO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000977 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.46% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DIMO didagangkan pada paras tertinggi $0.074440 dan paras terendah $0.050068 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DIMO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DIMO telah mengalami perubahan sebanyak 35.05% , mencerminkan kira-kira $0.023792 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DIMO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DIMO (DIMO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DIMO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DIMO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DIMO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DIMO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DIMO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DIMO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DIMO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DIMO.

Mengapa Ramalan Harga DIMO Penting?

DIMO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDIMO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DIMO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DIMO pada bulan depan? Menurut DIMO (DIMO) alat ramalan harga, harga DIMO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DIMO pada tahun 2026? Harga 1DIMO (DIMO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DIMO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DIMO pada tahun 2027? DIMO (DIMO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DIMO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DIMO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DIMO (DIMO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DIMO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DIMO (DIMO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DIMO pada tahun 2030? Harga 1DIMO (DIMO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DIMO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DIMO untuk 2040? DIMO (DIMO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DIMO menjelang tahun 2040.