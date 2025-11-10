DLMM (DLMM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DLMM untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DLMM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DLMM % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan DLMM Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DLMM berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000508 pada tahun 2025. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DLMM berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000533 pada tahun 2026. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DLMM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000560 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DLMM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000588 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DLMM pada tahun 2029 ialah $ 0.000618 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DLMM pada tahun 2030 ialah $ 0.000649 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DLMM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001057. DLMM (DLMM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DLMM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001722. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000508 0.00%

Statistik Harga DLMM Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 372.58K$ 372.58K $ 372.58K Bekalan Peredaran 769.79M 769.79M 769.79M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DLMM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DLMM mempunyai bekalan edaran sebanyak 769.79M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 372.58K. Lihat Harga Langsung DLMM

DLMM Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DLMM, harga semasa DLMM ialah 0.000508USD. Bekalan edaran DLMM(DLMM) ialah 769.79M DLMM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $372,582 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 17.61% $ 0 $ 0.000484 $ 0.000430

7 Hari -28.27% $ -0.000143 $ 0.000684 $ 0.000397

30 Hari -11.43% $ -0.000058 $ 0.000684 $ 0.000397 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DLMM telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 17.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DLMM didagangkan pada paras tertinggi $0.000684 dan paras terendah $0.000397 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -28.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DLMM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DLMM telah mengalami perubahan sebanyak -11.43% , mencerminkan kira-kira $-0.000058 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DLMM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DLMM (DLMM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DLMM ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DLMM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DLMM untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DLMM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DLMM. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DLMM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DLMM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DLMM.

Mengapa Ramalan Harga DLMM Penting?

DLMM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDLMM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DLMM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DLMM pada bulan depan? Menurut DLMM (DLMM) alat ramalan harga, harga DLMM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DLMM pada tahun 2026? Harga 1DLMM (DLMM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DLMM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DLMM pada tahun 2027? DLMM (DLMM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DLMM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DLMM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DLMM (DLMM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DLMM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DLMM (DLMM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DLMM pada tahun 2030? Harga 1DLMM (DLMM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DLMM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DLMM untuk 2040? DLMM (DLMM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DLMM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang