*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Doge Head Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Doge Head Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.358821 pada tahun 2025. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Doge Head Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.376762 pada tahun 2026. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DHC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.395600 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DHC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.415380 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DHC pada tahun 2029 ialah $ 0.436149 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DHC pada tahun 2030 ialah $ 0.457956 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Doge Head Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.745963. Doge Head Coin (DHC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Doge Head Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2150.

November 11, 2025(Esok) $ 0.358870 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.359165 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.360295 0.41% Ramalan HargaDoge Head Coin (DHC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DHC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.358821 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDoge Head Coin (DHC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DHC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.358870 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDoge Head Coin (DHC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DHC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.359165 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDoge Head Coin (DHC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DHC ialah $0.360295 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Doge Head Coin Semasa Modal Pasaran $ 3.60M Bekalan Peredaran 10.02M

Doge Head Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Doge Head Coin, harga semasa Doge Head Coin ialah 0.358821USD. Bekalan edaran Doge Head Coin(DHC) ialah 10.02M DHC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,595,380 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -6.38% $ -0.024484 $ 0.400451 $ 0.356616

7 Hari 22.88% $ 0.082087 $ 0.407749 $ 0.177881

30 Hari 97.40% $ 0.349496 $ 0.407749 $ 0.177881 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Doge Head Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.024484 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -6.38% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Doge Head Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.407749 dan paras terendah $0.177881 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 22.88% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DHC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Doge Head Coin telah mengalami perubahan sebanyak 97.40% , mencerminkan kira-kira $0.349496 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DHC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Doge Head Coin (DHC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Doge Head Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DHC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Doge Head Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DHC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Doge Head Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DHC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DHC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Doge Head Coin.

Mengapa Ramalan Harga DHC Penting?

DHC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

