Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Drop Staked INIT untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DEINIT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DEINIT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Drop Staked INIT % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Drop Staked INIT Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Drop Staked INIT berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.224111 pada tahun 2025. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Drop Staked INIT berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.235316 pada tahun 2026. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEINIT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.247082 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEINIT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.259436 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEINIT pada tahun 2029 ialah $ 0.272408 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEINIT pada tahun 2030 ialah $ 0.286028 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Drop Staked INIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.465910. Drop Staked INIT (DEINIT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Drop Staked INIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.758919. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.224111 0.00%

2026 $ 0.235316 5.00%

2027 $ 0.247082 10.25%

2028 $ 0.259436 15.76%

2029 $ 0.272408 21.55%

2030 $ 0.286028 27.63%

2031 $ 0.300330 34.01%

2032 $ 0.315346 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.331114 47.75%

2034 $ 0.347669 55.13%

2035 $ 0.365053 62.89%

2036 $ 0.383305 71.03%

2037 $ 0.402471 79.59%

2038 $ 0.422594 88.56%

2039 $ 0.443724 97.99%

2040 $ 0.465910 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Drop Staked INIT Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.224111 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.224141 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.224325 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.225032 0.41% Ramalan HargaDrop Staked INIT (DEINIT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DEINIT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.224111 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDrop Staked INIT (DEINIT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DEINIT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.224141 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDrop Staked INIT (DEINIT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DEINIT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.224325 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDrop Staked INIT (DEINIT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DEINIT ialah $0.225032 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Drop Staked INIT Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Bekalan Peredaran 59.82K 59.82K 59.82K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DEINIT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DEINIT mempunyai bekalan edaran sebanyak 59.82K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 13.41K. Lihat Harga Langsung DEINIT

Drop Staked INIT Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Drop Staked INIT, harga semasa Drop Staked INIT ialah 0.224111USD. Bekalan edaran Drop Staked INIT(DEINIT) ialah 59.82K DEINIT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $13,405.54 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.15% $ -0.002619 $ 0.226731 $ 0.220475

7 Hari -3.30% $ -0.007416 $ 0.291833 $ 0.193653

30 Hari -49.75% $ -0.111495 $ 0.291833 $ 0.193653 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Drop Staked INIT telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002619 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.15% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Drop Staked INIT didagangkan pada paras tertinggi $0.291833 dan paras terendah $0.193653 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.30% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DEINIT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Drop Staked INIT telah mengalami perubahan sebanyak -49.75% , mencerminkan kira-kira $-0.111495 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DEINIT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Drop Staked INIT (DEINIT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Drop Staked INIT ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DEINIT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Drop Staked INIT untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DEINIT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Drop Staked INIT. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DEINIT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DEINIT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Drop Staked INIT.

Mengapa Ramalan Harga DEINIT Penting?

DEINIT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDEINIT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DEINIT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DEINIT pada bulan depan? Menurut Drop Staked INIT (DEINIT) alat ramalan harga, harga DEINIT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DEINIT pada tahun 2026? Harga 1Drop Staked INIT (DEINIT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DEINIT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DEINIT pada tahun 2027? Drop Staked INIT (DEINIT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DEINIT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DEINIT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Drop Staked INIT (DEINIT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DEINIT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Drop Staked INIT (DEINIT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DEINIT pada tahun 2030? Harga 1Drop Staked INIT (DEINIT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DEINIT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DEINIT untuk 2040? Drop Staked INIT (DEINIT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DEINIT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang