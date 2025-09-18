Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dust Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DUST yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DUST

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dust Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Dust Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dust Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035414 pada tahun 2025. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dust Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037185 pada tahun 2026. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DUST yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.039044 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DUST yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.040996 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DUST pada tahun 2029 ialah $ 0.043046 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DUST pada tahun 2030 ialah $ 0.045198 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dust Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073624. Dust Protocol (DUST) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dust Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.119925. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.035414 0.00%

2026 $ 0.037185 5.00%

2027 $ 0.039044 10.25%

2028 $ 0.040996 15.76%

2029 $ 0.043046 21.55%

2030 $ 0.045198 27.63%

2031 $ 0.047458 34.01%

2032 $ 0.049831 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.052323 47.75%

2034 $ 0.054939 55.13%

2035 $ 0.057686 62.89%

2036 $ 0.060570 71.03%

2037 $ 0.063599 79.59%

2038 $ 0.066779 88.56%

2039 $ 0.070118 97.99%

2040 $ 0.073624 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dust Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.035414 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.035419 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.035448 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.035559 0.41% Ramalan HargaDust Protocol (DUST) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DUST pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.035414 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDust Protocol (DUST) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DUST, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035419 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDust Protocol (DUST) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DUST, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035448 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDust Protocol (DUST)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DUST ialah $0.035559 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dust Protocol Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 33.30M 33.30M 33.30M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DUST ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DUST mempunyai bekalan edaran sebanyak 33.30M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.18M. Lihat Harga Langsung DUST

Dust Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dust Protocol, harga semasa Dust Protocol ialah 0.035414USD. Bekalan edaran Dust Protocol(DUST) ialah 33.30M DUST , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,179,249 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.36% $ 0.000815 $ 0.035658 $ 0.034408

7 Hari -0.55% $ -0.000197 $ 0.038037 $ 0.029915

30 Hari 18.82% $ 0.006665 $ 0.038037 $ 0.029915 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dust Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000815 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.36% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dust Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.038037 dan paras terendah $0.029915 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.55% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DUST untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dust Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 18.82% , mencerminkan kira-kira $0.006665 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DUST berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dust Protocol (DUST) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dust Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DUST berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dust Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DUST, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dust Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DUST. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DUST untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dust Protocol.

Mengapa Ramalan Harga DUST Penting?

DUST Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDUST berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DUST akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DUST pada bulan depan? Menurut Dust Protocol (DUST) alat ramalan harga, harga DUST yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DUST pada tahun 2026? Harga 1Dust Protocol (DUST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DUST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DUST pada tahun 2027? Dust Protocol (DUST) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DUST menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DUST pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Dust Protocol (DUST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DUST pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Dust Protocol (DUST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DUST pada tahun 2030? Harga 1Dust Protocol (DUST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DUST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DUST untuk 2040? Dust Protocol (DUST) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DUST menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang