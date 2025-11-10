Dvision Network (DVI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dvision Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DVI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DVI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dvision Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Dvision Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dvision Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003642 pada tahun 2025. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dvision Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003824 pada tahun 2026. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DVI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004016 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DVI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004217 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DVI pada tahun 2029 ialah $ 0.004427 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DVI pada tahun 2030 ialah $ 0.004649 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007573. Dvision Network (DVI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012335. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003642 0.00%

2026 $ 0.003824 5.00%

2027 $ 0.004016 10.25%

2028 $ 0.004217 15.76%

2029 $ 0.004427 21.55%

2030 $ 0.004649 27.63%

2031 $ 0.004881 34.01%

2032 $ 0.005125 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005382 47.75%

2034 $ 0.005651 55.13%

2035 $ 0.005933 62.89%

2036 $ 0.006230 71.03%

2037 $ 0.006541 79.59%

2038 $ 0.006869 88.56%

2039 $ 0.007212 97.99%

2040 $ 0.007573 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dvision Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.003642 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003643 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003646 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.003657 0.41% Ramalan HargaDvision Network (DVI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DVI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.003642 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDvision Network (DVI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DVI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003643 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDvision Network (DVI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DVI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003646 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDvision Network (DVI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DVI ialah $0.003657 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dvision Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 897.56K$ 897.56K $ 897.56K Bekalan Peredaran 246.77M 246.77M 246.77M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini DVI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, DVI mempunyai bekalan edaran sebanyak 246.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 897.56K. Lihat Harga Langsung DVI

Dvision Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dvision Network, harga semasa Dvision Network ialah 0.003642USD. Bekalan edaran Dvision Network(DVI) ialah 246.77M DVI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $897,558 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.94% $ -0.000230 $ 0.003876 $ 0.003596

7 Hari -31.88% $ -0.001161 $ 0.006738 $ 0.003610

30 Hari -13.20% $ -0.000480 $ 0.006738 $ 0.003610 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dvision Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000230 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -5.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dvision Network didagangkan pada paras tertinggi $0.006738 dan paras terendah $0.003610 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -31.88% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DVI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dvision Network telah mengalami perubahan sebanyak -13.20% , mencerminkan kira-kira $-0.000480 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DVI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dvision Network (DVI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dvision Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DVI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dvision Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DVI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dvision Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DVI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DVI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dvision Network.

Mengapa Ramalan Harga DVI Penting?

DVI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDVI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DVI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DVI pada bulan depan? Menurut Dvision Network (DVI) alat ramalan harga, harga DVI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DVI pada tahun 2026? Harga 1Dvision Network (DVI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DVI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DVI pada tahun 2027? Dvision Network (DVI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DVI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DVI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Dvision Network (DVI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DVI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Dvision Network (DVI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DVI pada tahun 2030? Harga 1Dvision Network (DVI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, DVI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DVI untuk 2040? Dvision Network (DVI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DVI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang