dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga dYdX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ETHDYDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ETHDYDX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga dYdX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan dYdX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, dYdX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.674156 pada tahun 2025. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, dYdX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.707863 pada tahun 2026. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ETHDYDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.743256 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ETHDYDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.780419 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ETHDYDX pada tahun 2029 ialah $ 0.819440 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ETHDYDX pada tahun 2030 ialah $ 0.860412 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4015. dYdX (ETHDYDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2829. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.674156 0.00%

2026 $ 0.707863 5.00%

2027 $ 0.743256 10.25%

2028 $ 0.780419 15.76%

2029 $ 0.819440 21.55%

2030 $ 0.860412 27.63%

2031 $ 0.903433 34.01%

2032 $ 0.948605 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.996035 47.75%

2034 $ 1.0458 55.13%

2035 $ 1.0981 62.89%

2036 $ 1.1530 71.03%

2037 $ 1.2106 79.59%

2038 $ 1.2712 88.56%

2039 $ 1.3347 97.99%

2040 $ 1.4015 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga dYdX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.674156 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.674248 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.674802 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.676926 0.41% Ramalan HargadYdX (ETHDYDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ETHDYDX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.674156 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargadYdX (ETHDYDX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ETHDYDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.674248 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargadYdX (ETHDYDX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ETHDYDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.674802 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargadYdX (ETHDYDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ETHDYDX ialah $0.676926 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga dYdX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 28.08M$ 28.08M $ 28.08M Bekalan Peredaran 41.66M 41.66M 41.66M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ETHDYDX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ETHDYDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 41.66M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.08M. Lihat Harga Langsung ETHDYDX

dYdX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung dYdX, harga semasa dYdX ialah 0.674156USD. Bekalan edaran dYdX(ETHDYDX) ialah 41.66M ETHDYDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28,082,673 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.19% $ 0.045212 $ 0.676664 $ 0.616951

7 Hari 4.73% $ 0.031872 $ 0.680435 $ 0.601569

30 Hari 5.52% $ 0.037190 $ 0.680435 $ 0.601569 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, dYdX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.045212 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.19% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, dYdX didagangkan pada paras tertinggi $0.680435 dan paras terendah $0.601569 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.73% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ETHDYDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, dYdX telah mengalami perubahan sebanyak 5.52% , mencerminkan kira-kira $0.037190 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ETHDYDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga dYdX (ETHDYDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga dYdX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ETHDYDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap dYdX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ETHDYDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga dYdX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ETHDYDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ETHDYDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan dYdX.

Mengapa Ramalan Harga ETHDYDX Penting?

ETHDYDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahETHDYDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ETHDYDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ETHDYDX pada bulan depan? Menurut dYdX (ETHDYDX) alat ramalan harga, harga ETHDYDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ETHDYDX pada tahun 2026? Harga 1dYdX (ETHDYDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ETHDYDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ETHDYDX pada tahun 2027? dYdX (ETHDYDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ETHDYDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ETHDYDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, dYdX (ETHDYDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ETHDYDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, dYdX (ETHDYDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ETHDYDX pada tahun 2030? Harga 1dYdX (ETHDYDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ETHDYDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ETHDYDX untuk 2040? dYdX (ETHDYDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ETHDYDX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang