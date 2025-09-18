Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Edgevana Staked SOL untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EDGESOL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Edgevana Staked SOL % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Edgevana Staked SOL Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Edgevana Staked SOL berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 304.01 pada tahun 2025. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Edgevana Staked SOL berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 319.2105 pada tahun 2026. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDGESOL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 335.1710 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDGESOL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 351.9295 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDGESOL pada tahun 2029 ialah $ 369.5260 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDGESOL pada tahun 2030 ialah $ 388.0023 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Edgevana Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 632.0149. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Edgevana Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,029.4857. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 304.01 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 304.0516 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 304.3015 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 305.2593 0.41% Ramalan HargaEdgevana Staked SOL (EDGESOL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EDGESOL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $304.01 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEdgevana Staked SOL (EDGESOL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EDGESOL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $304.0516 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEdgevana Staked SOL (EDGESOL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EDGESOL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $304.3015 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEdgevana Staked SOL (EDGESOL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EDGESOL ialah $305.2593 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Edgevana Staked SOL Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Bekalan Peredaran 19.68K 19.68K 19.68K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini EDGESOL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, EDGESOL mempunyai bekalan edaran sebanyak 19.68K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.74M. Lihat Harga Langsung EDGESOL

Edgevana Staked SOL Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Edgevana Staked SOL, harga semasa Edgevana Staked SOL ialah 304.01USD. Bekalan edaran Edgevana Staked SOL(EDGESOL) ialah 19.68K EDGESOL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,737,399 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.65% $ 13.5 $ 304.73 $ 286.5

7 Hari 10.31% $ 31.3359 $ 305.9448 $ 219.0450

30 Hari 35.84% $ 108.9532 $ 305.9448 $ 219.0450 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Edgevana Staked SOL telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $13.5 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.65% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Edgevana Staked SOL didagangkan pada paras tertinggi $305.9448 dan paras terendah $219.0450 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EDGESOL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Edgevana Staked SOL telah mengalami perubahan sebanyak 35.84% , mencerminkan kira-kira $108.9532 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EDGESOL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Edgevana Staked SOL ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EDGESOL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Edgevana Staked SOL untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EDGESOL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Edgevana Staked SOL. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EDGESOL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EDGESOL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Edgevana Staked SOL.

Mengapa Ramalan Harga EDGESOL Penting?

EDGESOL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

