Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Eggle Energy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ENG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ENG

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Eggle Energy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Eggle Energy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Eggle Energy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031888 pada tahun 2025. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Eggle Energy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033483 pada tahun 2026. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ENG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.035157 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ENG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036915 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ENG pada tahun 2029 ialah $ 0.038760 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ENG pada tahun 2030 ialah $ 0.040698 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Eggle Energy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.066294. Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Eggle Energy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107986. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.031888 0.00%

2026 $ 0.033483 5.00%

2027 $ 0.035157 10.25%

2028 $ 0.036915 15.76%

2029 $ 0.038760 21.55%

2030 $ 0.040698 27.63%

2031 $ 0.042733 34.01%

2032 $ 0.044870 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.047114 47.75%

2034 $ 0.049469 55.13%

2035 $ 0.051943 62.89%

2036 $ 0.054540 71.03%

2037 $ 0.057267 79.59%

2038 $ 0.060130 88.56%

2039 $ 0.063137 97.99%

2040 $ 0.066294 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Eggle Energy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.031888 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.031893 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.031919 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.032019 0.41% Ramalan HargaEggle Energy (ENG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ENG pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.031888 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEggle Energy (ENG) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ENG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031893 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEggle Energy (ENG) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ENG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031919 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEggle Energy (ENG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ENG ialah $0.032019 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Eggle Energy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 19.19M$ 19.19M $ 19.19M Bekalan Peredaran 601.80M 601.80M 601.80M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ENG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ENG mempunyai bekalan edaran sebanyak 601.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 19.19M. Lihat Harga Langsung ENG

Eggle Energy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Eggle Energy, harga semasa Eggle Energy ialah 0.031888USD. Bekalan edaran Eggle Energy(ENG) ialah 601.80M ENG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $19,185,585 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.78% $ 0.001455 $ 0.032748 $ 0.029612

7 Hari -7.18% $ -0.002290 $ 0.033943 $ 0.027636

30 Hari -6.07% $ -0.001937 $ 0.033943 $ 0.027636 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Eggle Energy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001455 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.78% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Eggle Energy didagangkan pada paras tertinggi $0.033943 dan paras terendah $0.027636 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ENG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Eggle Energy telah mengalami perubahan sebanyak -6.07% , mencerminkan kira-kira $-0.001937 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ENG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Eggle Energy (ENG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Eggle Energy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ENG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Eggle Energy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ENG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Eggle Energy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ENG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ENG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Eggle Energy.

Mengapa Ramalan Harga ENG Penting?

ENG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahENG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ENG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ENG pada bulan depan? Menurut Eggle Energy (ENG) alat ramalan harga, harga ENG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ENG pada tahun 2026? Harga 1Eggle Energy (ENG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ENG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ENG pada tahun 2027? Eggle Energy (ENG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ENG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ENG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Eggle Energy (ENG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ENG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Eggle Energy (ENG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ENG pada tahun 2030? Harga 1Eggle Energy (ENG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ENG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ENG untuk 2040? Eggle Energy (ENG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ENG menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang