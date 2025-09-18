Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Elixir Staked deUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SDEUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Elixir Staked deUSD
%

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

Elixir Staked deUSD Ramalan Harga
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 10:59:00 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)

Berdasarkan ramalan anda, Elixir Staked deUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.057 pada tahun 2025.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)

Berdasarkan ramalan anda, Elixir Staked deUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1098 pada tahun 2026.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SDEUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1653 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SDEUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2236 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SDEUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2847 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SDEUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.3490 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Elixir Staked deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1974.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)

Pada tahun 2050, harga Elixir Staked deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5793.

Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2025
    $ 1.057
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1098
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1653
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2236
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2847
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3490
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4164
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4873
    40.71%
  • 2033
    $ 1.5616
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6397
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7217
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8078
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8982
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9931
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0927
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1974
    107.89%
Ramalan Harga Elixir Staked deUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari

tarikh
Ramalan Harga
Pertumbuhan
  • September 18, 2025(Hari ini)
    $ 1.057
    0.00%
  • September 19, 2025(Esok)
    $ 1.0571
    0.01%
  • September 25, 2025(Minggu ini)
    $ 1.0580
    0.10%
  • October 18, 2025(30 Hari)
    $ 1.0613
    0.41%
Ramalan HargaElixir Staked deUSD (SDEUSD) Hari Ini

Harga yang diramalkan untuk SDEUSD pada September 18, 2025(Hari ini), ialah $1.057. Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini.

Ramalan HargaElixir Staked deUSD (SDEUSD) Esok

Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SDEUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5%, ialah $1.0571. Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih.

Ramalan HargaElixir Staked deUSD (SDEUSD) Minggu Ini

Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SDEUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5%, ialah $1.0580. Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang.

Ramalan HargaElixir Staked deUSD (SDEUSD)30 Hari

Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SDEUSD ialah $1.0613. Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Elixir Staked deUSD Semasa

$ 47.55M
$ 47.55M$ 47.55M

44.96M
44.96M 44.96M

Harga terkini SDEUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --.
Tambahan pula, SDEUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 44.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 47.55M.

Elixir Staked deUSD Harga Sejarah

Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Elixir Staked deUSD, harga semasa Elixir Staked deUSD ialah 1.057USD. Bekalan edaran Elixir Staked deUSD(SDEUSD) ialah 44.96M SDEUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $47,545,225.

Tempoh
Perubahan(%)
Perubahan(USD)
Tinggi
Rendah
  • 24 jam
    0.13%
    $ 0.001355
    $ 1.13
    $ 0.890079
  • 7 Hari
    0.12%
    $ 0.001309
    $ 1.1292
    $ 0.890079
  • 30 Hari
    0.26%
    $ 0.002721
    $ 1.1292
    $ 0.890079
Prestasi 24 Jam

Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Elixir Staked deUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001355, mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.13%.

Prestasi 7 Hari

Sepanjang 7 hari yang lalu, Elixir Staked deUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.1292 dan paras terendah $0.890079. Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12%. Trend terkini ini mempamerkan potensi SDEUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran.

Prestasi 30 Hari

Bulan lalu, Elixir Staked deUSD telah mengalami perubahan sebanyak 0.26%, mencerminkan kira-kira $0.002721 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SDEUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Berfungsi?

Modul Ramalan Harga Elixir Staked deUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SDEUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut.

1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda

Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Elixir Staked deUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan.

2. Kira Harga Masa Hadapan

Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SDEUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa.

3. Terokai Senario Berbeza

Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Elixir Staked deUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta.

4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti

Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SDEUSD.

Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga

Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk:

Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend.

Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SDEUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish.

Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Elixir Staked deUSD.

Mengapa Ramalan Harga SDEUSD Penting?

SDEUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):

AdakahSDEUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,SDEUSD akan mencapai -- pada undefined, menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga SDEUSD pada bulan depan?
Menurut Elixir Staked deUSD (SDEUSD) alat ramalan harga, harga SDEUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined.
Berapakah kos 1 SDEUSD pada tahun 2026?
Harga 1Elixir Staked deUSD (SDEUSD) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, SDEUSD akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga SDEUSD pada tahun 2027?
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SDEUSD menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga SDEUSD pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Elixir Staked deUSD (SDEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga SDEUSD pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Elixir Staked deUSD (SDEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 SDEUSD pada tahun 2030?
Harga 1Elixir Staked deUSD (SDEUSD) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, SDEUSD akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga SDEUSD untuk 2040?
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00%, mencapai harga -- bagi 1 SDEUSD menjelang tahun 2040.
Penafian

Kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami adalah berdasarkan maklumat dan maklum balas yang diberikan kepada kami oleh pengguna MEXC dan/atau sumber pihak ketiga yang lain. Ia dibentangkan kepada anda atas dasar "seadanya" untuk tujuan maklumat dan ilustrasi sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ramalan harga yang dibentangkan mungkin tidak tepat dan tidak boleh dianggap sedemikian. Harga masa depan mungkin berbeza dengan ketara daripada ramalan yang dibentangkan, dan mereka tidak boleh dipercayai untuk keputusan pelaburan.

Tambahan pula, kandungan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, dan juga tidak bertujuan untuk mengesyorkan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu. MEXC tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat rujukan, penggunaan, dan/atau bergantung pada mana-mana kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami. Adalah penting untuk menyedari bahawa harga aset digital tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Nilai pelaburan anda mungkin menurun dan meningkat, dan tiada jaminan untuk mendapatkan kembali jumlah yang dilaburkan pada mulanya. Akhirnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda, dan MEXC tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Sila ingat bahawa prestasi masa lalu bukanlah peramal yang boleh dipercayai untuk prestasi masa hadapan. Anda hanya perlu melabur dalam produk yang anda kenali dan memahami risiko yang berkaitan. Pertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.