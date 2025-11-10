END (END) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga END % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan END Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) END (END) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, END berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006598 pada tahun 2025. END (END) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, END berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006928 pada tahun 2026. END (END) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan END yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007274 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. END (END) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan END yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007638 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. END (END) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran END pada tahun 2029 ialah $ 0.008020 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. END (END) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran END pada tahun 2030 ialah $ 0.008421 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. END (END) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga END berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013717. END (END) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga END berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022344. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006598 0.00%

2026 $ 0.006928 5.00%

2027 $ 0.007274 10.25%

2028 $ 0.007638 15.76%

2029 $ 0.008020 21.55%

2030 $ 0.008421 27.63%

2031 $ 0.008842 34.01%

2032 $ 0.009284 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009749 47.75%

2034 $ 0.010236 55.13%

2035 $ 0.010748 62.89%

2036 $ 0.011285 71.03%

2037 $ 0.011849 79.59%

2038 $ 0.012442 88.56%

2039 $ 0.013064 97.99%

2040 $ 0.013717 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga END Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.006598 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.006599 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.006604 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.006625 0.41% Ramalan HargaEND (END) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk END pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.006598 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEND (END) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi END, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006599 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEND (END) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi END, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006604 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEND (END)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk END ialah $0.006625 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga END Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 799.16K$ 799.16K $ 799.16K Bekalan Peredaran 120.81M 120.81M 120.81M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini END ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, END mempunyai bekalan edaran sebanyak 120.81M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 799.16K. Lihat Harga Langsung END

END Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung END, harga semasa END ialah 0.006598USD. Bekalan edaran END(END) ialah 120.81M END , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $799,162 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.83% $ 0.000421 $ 0.006646 $ 0.006117

7 Hari -7.43% $ -0.000490 $ 0.008255 $ 0.005774

30 Hari -24.44% $ -0.001612 $ 0.008255 $ 0.005774 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, END telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000421 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.83% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, END didagangkan pada paras tertinggi $0.008255 dan paras terendah $0.005774 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi END untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, END telah mengalami perubahan sebanyak -24.44% , mencerminkan kira-kira $-0.001612 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa END berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga END (END) Berfungsi? Modul Ramalan Harga END ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan END berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap END untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi END, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga END. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan END. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum END untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan END.

Mengapa Ramalan Harga END Penting?

END Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,END akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga END pada bulan depan? Menurut END (END) alat ramalan harga, harga END yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 END pada tahun 2026? Harga 1END (END) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, END akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga END pada tahun 2027? END (END) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 END menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga END pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, END (END) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga END pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, END (END) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 END pada tahun 2030? Harga 1END (END) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, END akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga END untuk 2040? END (END) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 END menjelang tahun 2040.