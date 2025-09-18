Envision Labs (VIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Envision Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VIS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Envision Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Envision Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Envision Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010275 pada tahun 2025. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Envision Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010789 pada tahun 2026. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011328 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011895 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VIS pada tahun 2029 ialah $ 0.012489 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VIS pada tahun 2030 ialah $ 0.013114 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Envision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021362. Envision Labs (VIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Envision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034796. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010275 0.00%

2026 $ 0.010789 5.00%

2027 $ 0.011328 10.25%

2028 $ 0.011895 15.76%

2029 $ 0.012489 21.55%

2030 $ 0.013114 27.63%

2031 $ 0.013770 34.01%

2032 $ 0.014458 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015181 47.75%

2034 $ 0.015940 55.13%

2035 $ 0.016737 62.89%

2036 $ 0.017574 71.03%

2037 $ 0.018453 79.59%

2038 $ 0.019375 88.56%

2039 $ 0.020344 97.99%

2040 $ 0.021362 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Envision Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.010275 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010276 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010285 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.010317 0.41% Ramalan HargaEnvision Labs (VIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.010275 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEnvision Labs (VIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010276 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEnvision Labs (VIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010285 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEnvision Labs (VIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VIS ialah $0.010317 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Envision Labs Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 570.82K$ 570.82K $ 570.82K Bekalan Peredaran 55.00M 55.00M 55.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 55.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 570.82K. Lihat Harga Langsung VIS

Envision Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Envision Labs, harga semasa Envision Labs ialah 0.010275USD. Bekalan edaran Envision Labs(VIS) ialah 55.00M VIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $570,823 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.07% $ 0.000108 $ 0.010392 $ 0.010116

7 Hari -5.89% $ -0.000605 $ 0.011200 $ 0.010083

30 Hari -6.34% $ -0.000652 $ 0.011200 $ 0.010083 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Envision Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000108 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Envision Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.011200 dan paras terendah $0.010083 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.89% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Envision Labs telah mengalami perubahan sebanyak -6.34% , mencerminkan kira-kira $-0.000652 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Envision Labs (VIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Envision Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Envision Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Envision Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Envision Labs.

Mengapa Ramalan Harga VIS Penting?

VIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VIS pada bulan depan? Menurut Envision Labs (VIS) alat ramalan harga, harga VIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VIS pada tahun 2026? Harga 1Envision Labs (VIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VIS pada tahun 2027? Envision Labs (VIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Envision Labs (VIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Envision Labs (VIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VIS pada tahun 2030? Harga 1Envision Labs (VIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VIS untuk 2040? Envision Labs (VIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VIS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang