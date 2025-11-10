ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ESV Capital untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ESVC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ESV Capital Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ESV Capital berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006641 pada tahun 2025. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ESV Capital berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006973 pada tahun 2026. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ESVC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007322 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ESVC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007688 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ESVC pada tahun 2029 ialah $ 0.008072 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ESVC pada tahun 2030 ialah $ 0.008476 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ESV Capital berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013807. ESV Capital (ESVC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ESV Capital berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022490.

2026 $ 0.006973 5.00%

2027 $ 0.007322 10.25%

2028 $ 0.007688 15.76%

2029 $ 0.008072 21.55%

2030 $ 0.008476 27.63%

2031 $ 0.008900 34.01%

2032 $ 0.009345 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009812 47.75%

2034 $ 0.010303 55.13%

2035 $ 0.010818 62.89%

2036 $ 0.011359 71.03%

2037 $ 0.011927 79.59%

2038 $ 0.012523 88.56%

2039 $ 0.013149 97.99%

2040 $ 0.013807 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ESV Capital Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.006641 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.006642 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.006647 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.006668 0.41% Ramalan HargaESV Capital (ESVC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ESVC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.006641 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaESV Capital (ESVC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ESVC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006642 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaESV Capital (ESVC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ESVC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006647 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaESV Capital (ESVC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ESVC ialah $0.006668 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ESV Capital Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 664.14K$ 664.14K $ 664.14K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ESVC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ESVC mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 664.14K. Lihat Harga Langsung ESVC

ESV Capital Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ESV Capital, harga semasa ESV Capital ialah 0.006641USD. Bekalan edaran ESV Capital(ESVC) ialah 100.00M ESVC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $664,143 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.57% $ 0.000102 $ 0.006759 $ 0.006399

7 Hari -19.59% $ -0.001301 $ 0.024976 $ 0.006381

30 Hari -72.53% $ -0.004817 $ 0.024976 $ 0.006381 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ESV Capital telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000102 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.57% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ESV Capital didagangkan pada paras tertinggi $0.024976 dan paras terendah $0.006381 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -19.59% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ESVC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ESV Capital telah mengalami perubahan sebanyak -72.53% , mencerminkan kira-kira $-0.004817 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ESVC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ESV Capital (ESVC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ESV Capital ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ESVC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ESV Capital untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ESVC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ESV Capital. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ESVC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ESVC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ESV Capital.

Mengapa Ramalan Harga ESVC Penting?

ESVC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

