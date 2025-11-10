Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ethena Staked ENA untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SENA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ethena Staked ENA % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ethena Staked ENA Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ethena Staked ENA berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.347428 pada tahun 2025. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ethena Staked ENA berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.364799 pada tahun 2026. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SENA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.383039 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SENA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.402191 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SENA pada tahun 2029 ialah $ 0.422300 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SENA pada tahun 2030 ialah $ 0.443415 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ethena Staked ENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.722277. Ethena Staked ENA (SENA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ethena Staked ENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1765. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.347428 0.00%

2026 $ 0.364799 5.00%

2027 $ 0.383039 10.25%

2028 $ 0.402191 15.76%

2029 $ 0.422300 21.55%

2030 $ 0.443415 27.63%

2031 $ 0.465586 34.01%

2032 $ 0.488866 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.513309 47.75%

2034 $ 0.538974 55.13%

2035 $ 0.565923 62.89%

2036 $ 0.594219 71.03%

2037 $ 0.623930 79.59%

2038 $ 0.655127 88.56%

2039 $ 0.687883 97.99%

2040 $ 0.722277 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ethena Staked ENA Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.347428 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.347475 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.347761 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.348855 0.41% Ramalan HargaEthena Staked ENA (SENA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SENA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.347428 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEthena Staked ENA (SENA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SENA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.347475 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEthena Staked ENA (SENA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SENA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.347761 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEthena Staked ENA (SENA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SENA ialah $0.348855 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ethena Staked ENA Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 340.17M$ 340.17M $ 340.17M Bekalan Peredaran 979.11M 979.11M 979.11M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SENA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SENA mempunyai bekalan edaran sebanyak 979.11M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 340.17M. Lihat Harga Langsung SENA

Ethena Staked ENA Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ethena Staked ENA, harga semasa Ethena Staked ENA ialah 0.347428USD. Bekalan edaran Ethena Staked ENA(SENA) ialah 979.11M SENA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $340,168,653 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.03% $ 0.031669 $ 0.34763 $ 0.309233

7 Hari -6.01% $ -0.020884 $ 0.475834 $ 0.296325

30 Hari -30.56% $ -0.106179 $ 0.475834 $ 0.296325 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ethena Staked ENA telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.031669 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ethena Staked ENA didagangkan pada paras tertinggi $0.475834 dan paras terendah $0.296325 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SENA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ethena Staked ENA telah mengalami perubahan sebanyak -30.56% , mencerminkan kira-kira $-0.106179 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SENA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ethena Staked ENA (SENA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ethena Staked ENA ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SENA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ethena Staked ENA untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SENA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ethena Staked ENA. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SENA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SENA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ethena Staked ENA.

Mengapa Ramalan Harga SENA Penting?

SENA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSENA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SENA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SENA pada bulan depan? Menurut Ethena Staked ENA (SENA) alat ramalan harga, harga SENA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SENA pada tahun 2026? Harga 1Ethena Staked ENA (SENA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SENA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SENA pada tahun 2027? Ethena Staked ENA (SENA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SENA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SENA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ethena Staked ENA (SENA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SENA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ethena Staked ENA (SENA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SENA pada tahun 2030? Harga 1Ethena Staked ENA (SENA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SENA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SENA untuk 2040? Ethena Staked ENA (SENA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SENA menjelang tahun 2040.