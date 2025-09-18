Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ethena Staked USDe % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ethena Staked USDe Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ethena Staked USDe berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2 pada tahun 2025. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ethena Staked USDe berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.26 pada tahun 2026. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SUSDE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.323 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SUSDE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.3891 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUSDE pada tahun 2029 ialah $ 1.4586 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUSDE pada tahun 2030 ialah $ 1.5315 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ethena Staked USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4947. Ethena Staked USDe (SUSDE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ethena Staked USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.0636. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.2 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.2049 0.41% Ramalan HargaEthena Staked USDe (SUSDE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SUSDE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.2 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEthena Staked USDe (SUSDE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SUSDE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2001 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEthena Staked USDe (SUSDE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SUSDE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.2011 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEthena Staked USDe (SUSDE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SUSDE ialah $1.2049 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ethena Staked USDe Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.93B$ 5.93B $ 5.93B Bekalan Peredaran 4.95B 4.95B 4.95B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SUSDE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SUSDE mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.95B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.93B. Lihat Harga Langsung SUSDE

Ethena Staked USDe Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ethena Staked USDe, harga semasa Ethena Staked USDe ialah 1.2USD. Bekalan edaran Ethena Staked USDe(SUSDE) ialah 4.95B SUSDE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,925,349,456 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000683 $ 1.2 $ 1.2

7 Hari 0.10% $ 0.001215 $ 1.1984 $ 1.1880

30 Hari 0.81% $ 0.009714 $ 1.1984 $ 1.1880 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ethena Staked USDe telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000683 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ethena Staked USDe didagangkan pada paras tertinggi $1.1984 dan paras terendah $1.1880 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SUSDE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ethena Staked USDe telah mengalami perubahan sebanyak 0.81% , mencerminkan kira-kira $0.009714 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SUSDE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ethena Staked USDe (SUSDE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ethena Staked USDe ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SUSDE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ethena Staked USDe untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SUSDE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ethena Staked USDe. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SUSDE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SUSDE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ethena Staked USDe.

Mengapa Ramalan Harga SUSDE Penting?

SUSDE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSUSDE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SUSDE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SUSDE pada bulan depan? Menurut Ethena Staked USDe (SUSDE) alat ramalan harga, harga SUSDE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SUSDE pada tahun 2026? Harga 1Ethena Staked USDe (SUSDE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SUSDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SUSDE pada tahun 2027? Ethena Staked USDe (SUSDE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SUSDE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SUSDE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ethena Staked USDe (SUSDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SUSDE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ethena Staked USDe (SUSDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SUSDE pada tahun 2030? Harga 1Ethena Staked USDe (SUSDE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SUSDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SUSDE untuk 2040? Ethena Staked USDe (SUSDE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SUSDE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang