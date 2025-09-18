Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ethernity Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ERN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ERN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ethernity Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ethernity Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ethernity Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.98 pada tahun 2025. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ethernity Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.129 pada tahun 2026. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ERN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.2854 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ERN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 3.4497 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ERN pada tahun 2029 ialah $ 3.6222 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ERN pada tahun 2030 ialah $ 3.8033 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ethernity Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 6.1952. Ethernity Chain (ERN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ethernity Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.0913. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.98 0.00%

2026 $ 3.129 5.00%

2027 $ 3.2854 10.25%

2028 $ 3.4497 15.76%

2029 $ 3.6222 21.55%

2030 $ 3.8033 27.63%

2031 $ 3.9934 34.01%

2032 $ 4.1931 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 4.4028 47.75%

2034 $ 4.6229 55.13%

2035 $ 4.8541 62.89%

2036 $ 5.0968 71.03%

2037 $ 5.3516 79.59%

2038 $ 5.6192 88.56%

2039 $ 5.9001 97.99%

2040 $ 6.1952 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ethernity Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 2.98 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 2.9804 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 2.9828 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 2.9922 0.41% Ramalan HargaEthernity Chain (ERN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ERN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $2.98 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEthernity Chain (ERN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ERN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.9804 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEthernity Chain (ERN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ERN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.9828 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEthernity Chain (ERN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ERN ialah $2.9922 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ethernity Chain Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 72.60M$ 72.60M $ 72.60M Bekalan Peredaran 24.03M 24.03M 24.03M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ERN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ERN mempunyai bekalan edaran sebanyak 24.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 72.60M. Lihat Harga Langsung ERN

Ethernity Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ethernity Chain, harga semasa Ethernity Chain ialah 2.98USD. Bekalan edaran Ethernity Chain(ERN) ialah 24.03M ERN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $72,602,331 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -44.79% $ -2.4200 $ 5.41 $ 2.97

7 Hari 283.19% $ 8.4389 $ 10.6845 $ 0.736112

30 Hari 304.13% $ 9.0631 $ 10.6845 $ 0.736112 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ethernity Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-2.4200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -44.79% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ethernity Chain didagangkan pada paras tertinggi $10.6845 dan paras terendah $0.736112 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 283.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ERN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ethernity Chain telah mengalami perubahan sebanyak 304.13% , mencerminkan kira-kira $9.0631 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ERN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ethernity Chain (ERN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ethernity Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ERN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ethernity Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ERN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ethernity Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ERN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ERN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ethernity Chain.

Mengapa Ramalan Harga ERN Penting?

ERN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahERN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ERN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ERN pada bulan depan? Menurut Ethernity Chain (ERN) alat ramalan harga, harga ERN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ERN pada tahun 2026? Harga 1Ethernity Chain (ERN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ERN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ERN pada tahun 2027? Ethernity Chain (ERN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ERN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ERN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ethernity Chain (ERN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ERN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ethernity Chain (ERN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ERN pada tahun 2030? Harga 1Ethernity Chain (ERN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ERN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ERN untuk 2040? Ethernity Chain (ERN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ERN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang