EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga EURe Real Yield Morpho Vault untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ERY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga EURe Real Yield Morpho Vault % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan EURe Real Yield Morpho Vault Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, EURe Real Yield Morpho Vault berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.39 pada tahun 2025. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, EURe Real Yield Morpho Vault berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4595 pada tahun 2026. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ERY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.5324 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ERY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.6090 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ERY pada tahun 2029 ialah $ 1.6895 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ERY pada tahun 2030 ialah $ 1.7740 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga EURe Real Yield Morpho Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.8897. EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga EURe Real Yield Morpho Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.7070. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.39 0.00%

2026 $ 1.4595 5.00%

2027 $ 1.5324 10.25%

2028 $ 1.6090 15.76%

2029 $ 1.6895 21.55%

2030 $ 1.7740 27.63%

2031 $ 1.8627 34.01%

2032 $ 1.9558 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.0536 47.75%

2034 $ 2.1563 55.13%

2035 $ 2.2641 62.89%

2036 $ 2.3773 71.03%

2037 $ 2.4962 79.59%

2038 $ 2.6210 88.56%

2039 $ 2.7521 97.99%

2040 $ 2.8897 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga EURe Real Yield Morpho Vault Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.39 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.3901 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.3913 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.3957 0.41% Ramalan HargaEURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ERY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.39 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ERY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3901 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ERY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3913 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEURe Real Yield Morpho Vault (ERY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ERY ialah $1.3957 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga EURe Real Yield Morpho Vault Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 68.64K$ 68.64K $ 68.64K Bekalan Peredaran 49.22K 49.22K 49.22K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ERY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ERY mempunyai bekalan edaran sebanyak 49.22K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 68.64K. Lihat Harga Langsung ERY

EURe Real Yield Morpho Vault Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung EURe Real Yield Morpho Vault, harga semasa EURe Real Yield Morpho Vault ialah 1.39USD. Bekalan edaran EURe Real Yield Morpho Vault(ERY) ialah 49.22K ERY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $68,639 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000588 $ 1.4 $ 1.39

7 Hari 1.14% $ 0.015801 $ 1.4005 $ 1.3742

30 Hari 1.66% $ 0.023052 $ 1.4005 $ 1.3742 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EURe Real Yield Morpho Vault telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000588 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, EURe Real Yield Morpho Vault didagangkan pada paras tertinggi $1.4005 dan paras terendah $1.3742 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ERY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, EURe Real Yield Morpho Vault telah mengalami perubahan sebanyak 1.66% , mencerminkan kira-kira $0.023052 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ERY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga EURe Real Yield Morpho Vault ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ERY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap EURe Real Yield Morpho Vault untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ERY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga EURe Real Yield Morpho Vault. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ERY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ERY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan EURe Real Yield Morpho Vault.

Mengapa Ramalan Harga ERY Penting?

ERY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahERY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ERY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ERY pada bulan depan? Menurut EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) alat ramalan harga, harga ERY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ERY pada tahun 2026? Harga 1EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ERY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ERY pada tahun 2027? EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ERY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ERY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ERY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ERY pada tahun 2030? Harga 1EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ERY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ERY untuk 2040? EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ERY menjelang tahun 2040.