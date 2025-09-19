Evin Token (EVIN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Evin Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EVIN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Evin Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Evin Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Evin Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009816 pada tahun 2025. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Evin Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010307 pada tahun 2026. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVIN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010822 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVIN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011363 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVIN pada tahun 2029 ialah $ 0.011931 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVIN pada tahun 2030 ialah $ 0.012528 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Evin Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020407. Evin Token (EVIN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Evin Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033241. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009816 0.00%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.009856 0.41% Ramalan HargaEvin Token (EVIN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EVIN pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.009816 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEvin Token (EVIN) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi EVIN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009817 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEvin Token (EVIN) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EVIN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009825 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEvin Token (EVIN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EVIN ialah $0.009856 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Evin Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Bekalan Peredaran 945.00K 945.00K 945.00K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini EVIN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, EVIN mempunyai bekalan edaran sebanyak 945.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.28K. Lihat Harga Langsung EVIN

Evin Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Evin Token, harga semasa Evin Token ialah 0.009816USD. Bekalan edaran Evin Token(EVIN) ialah 945.00K EVIN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,276.54 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 9.00% $ 0.000883 $ 0.009899 $ 0.009046

30 Hari 10.27% $ 0.001008 $ 0.009899 $ 0.009046 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Evin Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Evin Token didagangkan pada paras tertinggi $0.009899 dan paras terendah $0.009046 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 9.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EVIN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Evin Token telah mengalami perubahan sebanyak 10.27% , mencerminkan kira-kira $0.001008 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EVIN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Evin Token (EVIN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Evin Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EVIN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Evin Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EVIN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Evin Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EVIN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EVIN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Evin Token.

Mengapa Ramalan Harga EVIN Penting?

EVIN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEVIN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EVIN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EVIN pada bulan depan? Menurut Evin Token (EVIN) alat ramalan harga, harga EVIN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EVIN pada tahun 2026? Harga 1Evin Token (EVIN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EVIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EVIN pada tahun 2027? Evin Token (EVIN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EVIN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EVIN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Evin Token (EVIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EVIN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Evin Token (EVIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EVIN pada tahun 2030? Harga 1Evin Token (EVIN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EVIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EVIN untuk 2040? Evin Token (EVIN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EVIN menjelang tahun 2040.