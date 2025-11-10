Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Evolve PRO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EVOP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli EVOP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Evolve PRO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Evolve PRO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Evolve PRO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038779 pada tahun 2025. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Evolve PRO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040718 pada tahun 2026. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVOP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.042753 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVOP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.044891 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVOP pada tahun 2029 ialah $ 0.047136 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVOP pada tahun 2030 ialah $ 0.049493 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Evolve PRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.080619. Evolve PRO (EVOP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Evolve PRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.131319. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.038779 0.00%

2026 $ 0.040718 5.00%

2027 $ 0.042753 10.25%

2028 $ 0.044891 15.76%

2029 $ 0.047136 21.55%

2030 $ 0.049493 27.63%

2031 $ 0.051967 34.01%

2032 $ 0.054566 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.057294 47.75%

2034 $ 0.060159 55.13%

2035 $ 0.063167 62.89%

2036 $ 0.066325 71.03%

2037 $ 0.069641 79.59%

2038 $ 0.073123 88.56%

2039 $ 0.076780 97.99%

2040 $ 0.080619 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Evolve PRO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.038779 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.038784 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.038816 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.038938 0.41% Ramalan HargaEvolve PRO (EVOP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EVOP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.038779 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEvolve PRO (EVOP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi EVOP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.038784 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEvolve PRO (EVOP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EVOP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.038816 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEvolve PRO (EVOP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EVOP ialah $0.038938 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Evolve PRO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini EVOP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, EVOP mempunyai bekalan edaran sebanyak 50.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.94M. Lihat Harga Langsung EVOP

Evolve PRO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Evolve PRO, harga semasa Evolve PRO ialah 0.038779USD. Bekalan edaran Evolve PRO(EVOP) ialah 50.00M EVOP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,938,956 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.39% $ 0.000533 $ 0.039136 $ 0.038030

7 Hari -7.95% $ -0.003085 $ 0.043881 $ 0.035390

30 Hari -10.70% $ -0.004151 $ 0.043881 $ 0.035390 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Evolve PRO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000533 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.39% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Evolve PRO didagangkan pada paras tertinggi $0.043881 dan paras terendah $0.035390 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.95% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EVOP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Evolve PRO telah mengalami perubahan sebanyak -10.70% , mencerminkan kira-kira $-0.004151 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EVOP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Evolve PRO (EVOP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Evolve PRO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EVOP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Evolve PRO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EVOP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Evolve PRO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EVOP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EVOP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Evolve PRO.

Mengapa Ramalan Harga EVOP Penting?

EVOP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEVOP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EVOP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EVOP pada bulan depan? Menurut Evolve PRO (EVOP) alat ramalan harga, harga EVOP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EVOP pada tahun 2026? Harga 1Evolve PRO (EVOP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EVOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EVOP pada tahun 2027? Evolve PRO (EVOP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EVOP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EVOP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Evolve PRO (EVOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EVOP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Evolve PRO (EVOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EVOP pada tahun 2030? Harga 1Evolve PRO (EVOP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EVOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EVOP untuk 2040? Evolve PRO (EVOP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EVOP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang