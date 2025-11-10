Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Exit Liquidity untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RETAIL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Exit Liquidity % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Exit Liquidity Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Exit Liquidity berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000509 pada tahun 2025. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Exit Liquidity berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000535 pada tahun 2026. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETAIL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000562 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETAIL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000590 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETAIL pada tahun 2029 ialah $ 0.000619 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETAIL pada tahun 2030 ialah $ 0.000650 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Exit Liquidity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001059. Exit Liquidity (RETAIL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Exit Liquidity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001726. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000509 0.00%

2026 $ 0.000535 5.00%

2027 $ 0.000562 10.25%

2028 $ 0.000590 15.76%

2029 $ 0.000619 21.55%

2030 $ 0.000650 27.63%

2031 $ 0.000683 34.01%

2032 $ 0.000717 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000753 47.75%

2034 $ 0.000790 55.13%

2035 $ 0.000830 62.89%

2036 $ 0.000871 71.03%

2037 $ 0.000915 79.59%

2038 $ 0.000961 88.56%

2039 $ 0.001009 97.99%

2040 $ 0.001059 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Exit Liquidity Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000509 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000509 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000510 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000511 0.41% Ramalan HargaExit Liquidity (RETAIL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RETAIL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000509 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaExit Liquidity (RETAIL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RETAIL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000509 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaExit Liquidity (RETAIL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RETAIL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000510 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaExit Liquidity (RETAIL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RETAIL ialah $0.000511 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Exit Liquidity Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 509.76K$ 509.76K $ 509.76K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini RETAIL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, RETAIL mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 509.76K. Lihat Harga Langsung RETAIL

Exit Liquidity Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Exit Liquidity, harga semasa Exit Liquidity ialah 0.000509USD. Bekalan edaran Exit Liquidity(RETAIL) ialah 999.99M RETAIL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $509,756 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.45% $ 0 $ 0.000511 $ 0.000479

7 Hari -44.02% $ -0.000224 $ 0.000928 $ 0.000483

30 Hari -0.64% $ -0.000003 $ 0.000928 $ 0.000483 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Exit Liquidity telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.45% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Exit Liquidity didagangkan pada paras tertinggi $0.000928 dan paras terendah $0.000483 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -44.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RETAIL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Exit Liquidity telah mengalami perubahan sebanyak -0.64% , mencerminkan kira-kira $-0.000003 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RETAIL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Exit Liquidity (RETAIL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Exit Liquidity ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RETAIL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Exit Liquidity untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RETAIL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Exit Liquidity. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RETAIL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RETAIL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Exit Liquidity.

Mengapa Ramalan Harga RETAIL Penting?

RETAIL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRETAIL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RETAIL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RETAIL pada bulan depan? Menurut Exit Liquidity (RETAIL) alat ramalan harga, harga RETAIL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RETAIL pada tahun 2026? Harga 1Exit Liquidity (RETAIL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETAIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RETAIL pada tahun 2027? Exit Liquidity (RETAIL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RETAIL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RETAIL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Exit Liquidity (RETAIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RETAIL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Exit Liquidity (RETAIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RETAIL pada tahun 2030? Harga 1Exit Liquidity (RETAIL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, RETAIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RETAIL untuk 2040? Exit Liquidity (RETAIL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RETAIL menjelang tahun 2040.