Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Exxon Mobil xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Exxon Mobil xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Exxon Mobil xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 122.5 pada tahun 2025. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Exxon Mobil xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 128.625 pada tahun 2026. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XOMX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 135.0562 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XOMX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 141.8090 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XOMX pada tahun 2029 ialah $ 148.8995 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XOMX pada tahun 2030 ialah $ 156.3444 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Exxon Mobil xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 254.6687. Exxon Mobil xStock (XOMX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Exxon Mobil xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 414.8284. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 122.5 0.00%

2026 $ 128.625 5.00%

2027 $ 135.0562 10.25%

2028 $ 141.8090 15.76%

2029 $ 148.8995 21.55%

2030 $ 156.3444 27.63%

2031 $ 164.1617 34.01%

2032 $ 172.3698 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 180.9882 47.75%

2034 $ 190.0377 55.13%

2035 $ 199.5395 62.89%

2036 $ 209.5165 71.03%

2037 $ 219.9923 79.59%

2038 $ 230.9920 88.56%

2039 $ 242.5416 97.99%

2040 $ 254.6687 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Exxon Mobil xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 122.5 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 122.5167 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 122.6174 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 123.0034 0.41% Ramalan HargaExxon Mobil xStock (XOMX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XOMX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $122.5 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaExxon Mobil xStock (XOMX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi XOMX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $122.5167 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaExxon Mobil xStock (XOMX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XOMX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $122.6174 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaExxon Mobil xStock (XOMX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XOMX ialah $123.0034 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Exxon Mobil xStock Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 389.38K$ 389.38K $ 389.38K Bekalan Peredaran 3.18K 3.18K 3.18K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XOMX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XOMX mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.18K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 389.38K. Lihat Harga Langsung XOMX

Exxon Mobil xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Exxon Mobil xStock, harga semasa Exxon Mobil xStock ialah 122.5USD. Bekalan edaran Exxon Mobil xStock(XOMX) ialah 3.18K XOMX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $389,380 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.87% $ 1.0625 $ 122.5091 $ 115.7827

30 Hari 0.00% $ 0 $ 122.5091 $ 115.7827 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Exxon Mobil xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Exxon Mobil xStock didagangkan pada paras tertinggi $122.5091 dan paras terendah $115.7827 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.87% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XOMX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Exxon Mobil xStock telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XOMX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Exxon Mobil xStock (XOMX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Exxon Mobil xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XOMX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Exxon Mobil xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XOMX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Exxon Mobil xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XOMX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XOMX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Exxon Mobil xStock.

Mengapa Ramalan Harga XOMX Penting?

XOMX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXOMX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XOMX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XOMX pada bulan depan? Menurut Exxon Mobil xStock (XOMX) alat ramalan harga, harga XOMX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XOMX pada tahun 2026? Harga 1Exxon Mobil xStock (XOMX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XOMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XOMX pada tahun 2027? Exxon Mobil xStock (XOMX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XOMX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XOMX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Exxon Mobil xStock (XOMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XOMX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Exxon Mobil xStock (XOMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XOMX pada tahun 2030? Harga 1Exxon Mobil xStock (XOMX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XOMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XOMX untuk 2040? Exxon Mobil xStock (XOMX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XOMX menjelang tahun 2040.