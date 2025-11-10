Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Faith Tribe untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FTRB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Faith Tribe % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Faith Tribe Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Faith Tribe berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004024 pada tahun 2025. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Faith Tribe berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004226 pada tahun 2026. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTRB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004437 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTRB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004659 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTRB pada tahun 2029 ialah $ 0.004892 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTRB pada tahun 2030 ialah $ 0.005136 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Faith Tribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008367. Faith Tribe (FTRB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Faith Tribe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013629. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004024 0.00%

Statistik Harga Faith Tribe Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Bekalan Peredaran 2.70B 2.70B 2.70B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FTRB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FTRB mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.70B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.86M. Lihat Harga Langsung FTRB

Faith Tribe Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Faith Tribe, harga semasa Faith Tribe ialah 0.004024USD. Bekalan edaran Faith Tribe(FTRB) ialah 2.70B FTRB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,864,582 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.10% $ 0 $ 0.004115 $ 0.003991

7 Hari -2.41% $ -0.000097 $ 0.004411 $ 0.003473

30 Hari -11.17% $ -0.000449 $ 0.004411 $ 0.003473 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Faith Tribe telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.10% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Faith Tribe didagangkan pada paras tertinggi $0.004411 dan paras terendah $0.003473 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.41% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FTRB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Faith Tribe telah mengalami perubahan sebanyak -11.17% , mencerminkan kira-kira $-0.000449 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FTRB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Faith Tribe (FTRB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Faith Tribe ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FTRB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Faith Tribe untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FTRB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Faith Tribe. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FTRB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FTRB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Faith Tribe.

Mengapa Ramalan Harga FTRB Penting?

FTRB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFTRB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FTRB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FTRB pada bulan depan? Menurut Faith Tribe (FTRB) alat ramalan harga, harga FTRB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FTRB pada tahun 2026? Harga 1Faith Tribe (FTRB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTRB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FTRB pada tahun 2027? Faith Tribe (FTRB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FTRB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FTRB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Faith Tribe (FTRB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FTRB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Faith Tribe (FTRB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FTRB pada tahun 2030? Harga 1Faith Tribe (FTRB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTRB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FTRB untuk 2040? Faith Tribe (FTRB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FTRB menjelang tahun 2040.