Dapatkan ramalan harga Felix feUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FEUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Felix feUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Felix feUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Felix feUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.996818 pada tahun 2025. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Felix feUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0466 pada tahun 2026. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FEUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0989 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FEUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1539 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FEUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2116 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FEUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2722 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0723. Felix feUSD (FEUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3755. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.996818 0.00%

2026 $ 1.0466 5.00%

2027 $ 1.0989 10.25%

2028 $ 1.1539 15.76%

2029 $ 1.2116 21.55%

2030 $ 1.2722 27.63%

2031 $ 1.3358 34.01%

2032 $ 1.4026 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4727 47.75%

2034 $ 1.5463 55.13%

2035 $ 1.6237 62.89%

2036 $ 1.7048 71.03%

2037 $ 1.7901 79.59%

2038 $ 1.8796 88.56%

2039 $ 1.9736 97.99%

2040 $ 2.0723 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Felix feUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.996818 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.996954 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.997773 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0009 0.41% Ramalan HargaFelix feUSD (FEUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FEUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.996818 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFelix feUSD (FEUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FEUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.996954 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFelix feUSD (FEUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FEUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.997773 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFelix feUSD (FEUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FEUSD ialah $1.0009 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Felix feUSD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M Bekalan Peredaran 75.00M 75.00M 75.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FEUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FEUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 75.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 75.53M. Lihat Harga Langsung FEUSD

Felix feUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Felix feUSD, harga semasa Felix feUSD ialah 0.996818USD. Bekalan edaran Felix feUSD(FEUSD) ialah 75.00M FEUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $75,531,560 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.33% $ 0.003284 $ 0.999689 $ 0.99083

7 Hari 0.32% $ 0.003172 $ 0.998300 $ 0.990816

30 Hari 0.24% $ 0.002418 $ 0.998300 $ 0.990816 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Felix feUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003284 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.33% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Felix feUSD didagangkan pada paras tertinggi $0.998300 dan paras terendah $0.990816 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FEUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Felix feUSD telah mengalami perubahan sebanyak 0.24% , mencerminkan kira-kira $0.002418 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FEUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Felix feUSD (FEUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Felix feUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FEUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Felix feUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FEUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Felix feUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FEUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FEUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Felix feUSD.

Mengapa Ramalan Harga FEUSD Penting?

FEUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFEUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FEUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FEUSD pada bulan depan? Menurut Felix feUSD (FEUSD) alat ramalan harga, harga FEUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FEUSD pada tahun 2026? Harga 1Felix feUSD (FEUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FEUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FEUSD pada tahun 2027? Felix feUSD (FEUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FEUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FEUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Felix feUSD (FEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FEUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Felix feUSD (FEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FEUSD pada tahun 2030? Harga 1Felix feUSD (FEUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FEUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FEUSD untuk 2040? Felix feUSD (FEUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FEUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang