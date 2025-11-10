Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Fidelity Digital Interest Token (FDIT) /

Fidelity Digital Interest Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fidelity Digital Interest Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1 pada tahun 2025. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fidelity Digital Interest Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.05 pada tahun 2026. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FDIT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1025 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FDIT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1576 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FDIT pada tahun 2029 ialah $ 1.2155 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FDIT pada tahun 2030 ialah $ 1.2762 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fidelity Digital Interest Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0789. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fidelity Digital Interest Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3863. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fidelity Digital Interest Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0001 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0009 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0041 0.41% Ramalan HargaFidelity Digital Interest Token (FDIT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FDIT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFidelity Digital Interest Token (FDIT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FDIT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0001 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFidelity Digital Interest Token (FDIT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FDIT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0009 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFidelity Digital Interest Token (FDIT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FDIT ialah $1.0041 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fidelity Digital Interest Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Bekalan Peredaran 235.38M 235.38M 235.38M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FDIT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FDIT mempunyai bekalan edaran sebanyak 235.38M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 235.38M. Lihat Harga Langsung FDIT

Fidelity Digital Interest Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fidelity Digital Interest Token, harga semasa Fidelity Digital Interest Token ialah 1USD. Bekalan edaran Fidelity Digital Interest Token(FDIT) ialah 235.38M FDIT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $235,380,681 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

7 Hari 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

30 Hari 0.00% $ 0 $ 1 $ 1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fidelity Digital Interest Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fidelity Digital Interest Token didagangkan pada paras tertinggi $1 dan paras terendah $1 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FDIT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fidelity Digital Interest Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FDIT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fidelity Digital Interest Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FDIT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fidelity Digital Interest Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FDIT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fidelity Digital Interest Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FDIT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FDIT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fidelity Digital Interest Token.

Mengapa Ramalan Harga FDIT Penting?

FDIT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

