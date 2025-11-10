Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Flagship by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FYI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Flagship by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Flagship by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Flagship by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005503 pada tahun 2025. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Flagship by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005778 pada tahun 2026. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FYI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006067 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FYI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006371 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FYI pada tahun 2029 ialah $ 0.006689 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FYI pada tahun 2030 ialah $ 0.007024 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Flagship by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011442. Flagship by Virtuals (FYI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Flagship by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018637. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005503 0.00%

2026 $ 0.005778 5.00%

2027 $ 0.006067 10.25%

2028 $ 0.006371 15.76%

2029 $ 0.006689 21.55%

2030 $ 0.007024 27.63%

2031 $ 0.007375 34.01%

2032 $ 0.007744 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008131 47.75%

2034 $ 0.008538 55.13%

2035 $ 0.008965 62.89%

2036 $ 0.009413 71.03%

2037 $ 0.009884 79.59%

2038 $ 0.010378 88.56%

2039 $ 0.010897 97.99%

2040 $ 0.011442 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Flagship by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005503 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005504 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005509 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005526 0.41% Ramalan HargaFlagship by Virtuals (FYI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FYI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005503 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFlagship by Virtuals (FYI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FYI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005504 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFlagship by Virtuals (FYI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FYI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005509 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFlagship by Virtuals (FYI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FYI ialah $0.005526 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Flagship by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 487.96K Bekalan Peredaran 89.08M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FYI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FYI mempunyai bekalan edaran sebanyak 89.08M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 487.96K. Lihat Harga Langsung FYI

Flagship by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Flagship by Virtuals, harga semasa Flagship by Virtuals ialah 0.005503USD. Bekalan edaran Flagship by Virtuals(FYI) ialah 89.08M FYI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $487,964 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 18.57% $ 0.000861 $ 0.005857 $ 0.004609

7 Hari -5.80% $ -0.000319 $ 0.005880 $ 0.002962

30 Hari 85.81% $ 0.004723 $ 0.005880 $ 0.002962 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Flagship by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000861 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 18.57% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Flagship by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.005880 dan paras terendah $0.002962 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.80% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FYI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Flagship by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 85.81% , mencerminkan kira-kira $0.004723 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FYI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Flagship by Virtuals (FYI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Flagship by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FYI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Flagship by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FYI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Flagship by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FYI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FYI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Flagship by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga FYI Penting?

FYI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

