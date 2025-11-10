Flayer (FLAY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Flayer untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FLAY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Flayer % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Flayer Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Flayer berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018360 pada tahun 2025. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Flayer berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019278 pada tahun 2026. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLAY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.020242 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLAY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.021254 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLAY pada tahun 2029 ialah $ 0.022317 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLAY pada tahun 2030 ialah $ 0.023433 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Flayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038169. Flayer (FLAY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Flayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.062174. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.018360 0.00%

2026 $ 0.019278 5.00%

2027 $ 0.020242 10.25%

2028 $ 0.021254 15.76%

2029 $ 0.022317 21.55%

2030 $ 0.023433 27.63%

2031 $ 0.024604 34.01%

2032 $ 0.025834 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.027126 47.75%

2034 $ 0.028482 55.13%

2035 $ 0.029907 62.89%

2036 $ 0.031402 71.03%

2037 $ 0.032972 79.59%

2038 $ 0.034621 88.56%

2039 $ 0.036352 97.99%

2040 $ 0.038169 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Flayer Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.018360 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.018362 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.018377 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.018435 0.41% Ramalan HargaFlayer (FLAY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FLAY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.018360 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFlayer (FLAY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FLAY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018362 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFlayer (FLAY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FLAY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018377 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFlayer (FLAY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FLAY ialah $0.018435 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Flayer Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Bekalan Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FLAY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FLAY mempunyai bekalan edaran sebanyak 600.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.98M. Lihat Harga Langsung FLAY

Flayer Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Flayer, harga semasa Flayer ialah 0.018360USD. Bekalan edaran Flayer(FLAY) ialah 600.00M FLAY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,976,869 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.33% $ 0.001718 $ 0.018471 $ 0.016538

7 Hari -26.35% $ -0.004839 $ 0.024718 $ 0.016567

30 Hari -24.47% $ -0.004493 $ 0.024718 $ 0.016567 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Flayer telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001718 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.33% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Flayer didagangkan pada paras tertinggi $0.024718 dan paras terendah $0.016567 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -26.35% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FLAY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Flayer telah mengalami perubahan sebanyak -24.47% , mencerminkan kira-kira $-0.004493 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FLAY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Flayer (FLAY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Flayer ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FLAY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Flayer untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FLAY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Flayer. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FLAY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FLAY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Flayer.

Mengapa Ramalan Harga FLAY Penting?

FLAY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

