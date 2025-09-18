Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Fluxbot untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FLUXB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fluxbot % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Fluxbot Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fluxbot berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013971 pada tahun 2025. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fluxbot berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014669 pada tahun 2026. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLUXB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.015403 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLUXB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.016173 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLUXB pada tahun 2029 ialah $ 0.016982 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLUXB pada tahun 2030 ialah $ 0.017831 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fluxbot berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029045. Fluxbot (FLUXB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fluxbot berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047311. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.013971 0.00%

2026 $ 0.014669 5.00%

2027 $ 0.015403 10.25%

2028 $ 0.016173 15.76%

2029 $ 0.016982 21.55%

2030 $ 0.017831 27.63%

2031 $ 0.018722 34.01%

2032 $ 0.019659 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.020642 47.75%

2034 $ 0.021674 55.13%

2035 $ 0.022757 62.89%

2036 $ 0.023895 71.03%

2037 $ 0.025090 79.59%

2038 $ 0.026345 88.56%

2039 $ 0.027662 97.99%

2040 $ 0.029045 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fluxbot Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.013971 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.013973 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.013984 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.014028 0.41% Ramalan HargaFluxbot (FLUXB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FLUXB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.013971 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFluxbot (FLUXB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FLUXB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013973 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFluxbot (FLUXB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FLUXB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013984 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFluxbot (FLUXB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FLUXB ialah $0.014028 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fluxbot Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Bekalan Peredaran 430.63M 430.63M 430.63M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FLUXB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FLUXB mempunyai bekalan edaran sebanyak 430.63M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.02M. Lihat Harga Langsung FLUXB

Fluxbot Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fluxbot, harga semasa Fluxbot ialah 0.013971USD. Bekalan edaran Fluxbot(FLUXB) ialah 430.63M FLUXB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,017,081 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.94% $ 0.000657 $ 0.014011 $ 0.013188

7 Hari 10.15% $ 0.001418 $ 0.014097 $ 0.010248

30 Hari 33.01% $ 0.004611 $ 0.014097 $ 0.010248 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fluxbot telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000657 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fluxbot didagangkan pada paras tertinggi $0.014097 dan paras terendah $0.010248 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FLUXB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fluxbot telah mengalami perubahan sebanyak 33.01% , mencerminkan kira-kira $0.004611 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FLUXB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fluxbot (FLUXB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fluxbot ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FLUXB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fluxbot untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FLUXB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fluxbot. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FLUXB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FLUXB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fluxbot.

Mengapa Ramalan Harga FLUXB Penting?

FLUXB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFLUXB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FLUXB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FLUXB pada bulan depan? Menurut Fluxbot (FLUXB) alat ramalan harga, harga FLUXB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FLUXB pada tahun 2026? Harga 1Fluxbot (FLUXB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FLUXB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FLUXB pada tahun 2027? Fluxbot (FLUXB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FLUXB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FLUXB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Fluxbot (FLUXB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FLUXB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Fluxbot (FLUXB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FLUXB pada tahun 2030? Harga 1Fluxbot (FLUXB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FLUXB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FLUXB untuk 2040? Fluxbot (FLUXB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FLUXB menjelang tahun 2040.