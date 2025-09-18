Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Forty Two DAO Token (FTD) /

Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Forty Two DAO Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FTD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Forty Two DAO Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Forty Two DAO Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Forty Two DAO Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.089926 pada tahun 2025. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Forty Two DAO Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.094422 pada tahun 2026. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.099143 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.104100 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTD pada tahun 2029 ialah $ 0.109305 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTD pada tahun 2030 ialah $ 0.114770 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.186949. Forty Two DAO Token (FTD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.304521. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.089926 0.00%

2026 $ 0.094422 5.00%

2027 $ 0.099143 10.25%

2028 $ 0.104100 15.76%

2029 $ 0.109305 21.55%

2030 $ 0.114770 27.63%

2031 $ 0.120509 34.01%

2032 $ 0.126534 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.132861 47.75%

2034 $ 0.139504 55.13%

2035 $ 0.146479 62.89%

2036 $ 0.153803 71.03%

2037 $ 0.161494 79.59%

2038 $ 0.169568 88.56%

2039 $ 0.178047 97.99%

2040 $ 0.186949 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Forty Two DAO Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.089926 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.089938 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.090012 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.090295 0.41% Ramalan HargaForty Two DAO Token (FTD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FTD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.089926 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaForty Two DAO Token (FTD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FTD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.089938 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaForty Two DAO Token (FTD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FTD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.090012 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaForty Two DAO Token (FTD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FTD ialah $0.090295 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Harga terkini FTD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FTD mempunyai bekalan edaran sebanyak 16.10M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.45M.

Forty Two DAO Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Forty Two DAO Token, harga semasa Forty Two DAO Token ialah 0.089926USD. Bekalan edaran Forty Two DAO Token(FTD) ialah 16.10M FTD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,447,905 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.25% $ -0.000230 $ 0.091407 $ 0.081078

7 Hari -22.80% $ -0.020506 $ 0.136906 $ 0.039482

30 Hari 127.75% $ 0.114876 $ 0.136906 $ 0.039482 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Forty Two DAO Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000230 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.25% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Forty Two DAO Token didagangkan pada paras tertinggi $0.136906 dan paras terendah $0.039482 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -22.80% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FTD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Forty Two DAO Token telah mengalami perubahan sebanyak 127.75% , mencerminkan kira-kira $0.114876 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FTD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Forty Two DAO Token (FTD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Forty Two DAO Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FTD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Forty Two DAO Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FTD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Forty Two DAO Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FTD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FTD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Forty Two DAO Token.

Mengapa Ramalan Harga FTD Penting?

FTD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFTD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FTD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FTD pada bulan depan? Menurut Forty Two DAO Token (FTD) alat ramalan harga, harga FTD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FTD pada tahun 2026? Harga 1Forty Two DAO Token (FTD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FTD pada tahun 2027? Forty Two DAO Token (FTD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FTD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FTD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Forty Two DAO Token (FTD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FTD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Forty Two DAO Token (FTD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FTD pada tahun 2030? Harga 1Forty Two DAO Token (FTD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FTD untuk 2040? Forty Two DAO Token (FTD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FTD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang