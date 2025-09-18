Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Fourth Star untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FSTR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fourth Star % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Fourth Star Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fourth Star berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038807 pada tahun 2025. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fourth Star berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040747 pada tahun 2026. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FSTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.042784 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FSTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.044924 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FSTR pada tahun 2029 ialah $ 0.047170 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FSTR pada tahun 2030 ialah $ 0.049528 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fourth Star berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.080677. Fourth Star (FSTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fourth Star berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.131414. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.038807 0.00%

2026 $ 0.040747 5.00%

2027 $ 0.042784 10.25%

2028 $ 0.044924 15.76%

2029 $ 0.047170 21.55%

2030 $ 0.049528 27.63%

2031 $ 0.052005 34.01%

2032 $ 0.054605 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.057335 47.75%

2034 $ 0.060202 55.13%

2035 $ 0.063212 62.89%

2036 $ 0.066373 71.03%

2037 $ 0.069692 79.59%

2038 $ 0.073176 88.56%

2039 $ 0.076835 97.99%

2040 $ 0.080677 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fourth Star Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.038807 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.038812 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.038844 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.038966 0.41% Ramalan HargaFourth Star (FSTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FSTR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.038807 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFourth Star (FSTR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FSTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.038812 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFourth Star (FSTR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FSTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.038844 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFourth Star (FSTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FSTR ialah $0.038966 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fourth Star Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 394.04K$ 394.04K $ 394.04K Bekalan Peredaran 10.15M 10.15M 10.15M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FSTR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FSTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.15M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 394.04K.

Fourth Star Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fourth Star, harga semasa Fourth Star ialah 0.038807USD. Bekalan edaran Fourth Star(FSTR) ialah 10.15M FSTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $394,036 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 45.31% $ 0.012100 $ 0.039555 $ 0.026702

7 Hari 177.14% $ 0.068742 $ 0.055409 $ 0.007502

30 Hari 417.30% $ 0.161940 $ 0.055409 $ 0.007502 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fourth Star telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.012100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 45.31% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fourth Star didagangkan pada paras tertinggi $0.055409 dan paras terendah $0.007502 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 177.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FSTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fourth Star telah mengalami perubahan sebanyak 417.30% , mencerminkan kira-kira $0.161940 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FSTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fourth Star (FSTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fourth Star ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FSTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fourth Star untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FSTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fourth Star. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FSTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FSTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fourth Star.

Mengapa Ramalan Harga FSTR Penting?

FSTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

