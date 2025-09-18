Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Frax Price Index Share (FPIS) /

Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Frax Price Index Share untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FPIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Frax Price Index Share % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Frax Price Index Share Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Frax Price Index Share berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.573314 pada tahun 2025. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Frax Price Index Share berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.601979 pada tahun 2026. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FPIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.632078 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FPIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.663682 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FPIS pada tahun 2029 ialah $ 0.696866 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FPIS pada tahun 2030 ialah $ 0.731710 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1918. Frax Price Index Share (FPIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9414. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.573314 0.00%

2026 $ 0.601979 5.00%

2027 $ 0.632078 10.25%

2028 $ 0.663682 15.76%

2029 $ 0.696866 21.55%

2030 $ 0.731710 27.63%

2031 $ 0.768295 34.01%

2032 $ 0.806710 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.847045 47.75%

2034 $ 0.889398 55.13%

2035 $ 0.933868 62.89%

2036 $ 0.980561 71.03%

2037 $ 1.0295 79.59%

2038 $ 1.0810 88.56%

2039 $ 1.1351 97.99%

2040 $ 1.1918 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Frax Price Index Share Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.573314 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.573392 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.573863 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.575670 0.41% Ramalan HargaFrax Price Index Share (FPIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FPIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.573314 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFrax Price Index Share (FPIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FPIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.573392 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFrax Price Index Share (FPIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FPIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.573863 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFrax Price Index Share (FPIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FPIS ialah $0.575670 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Frax Price Index Share Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.48M$ 20.48M $ 20.48M Bekalan Peredaran 35.73M 35.73M 35.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FPIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FPIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 35.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.48M. Lihat Harga Langsung FPIS

Frax Price Index Share Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Frax Price Index Share, harga semasa Frax Price Index Share ialah 0.573314USD. Bekalan edaran Frax Price Index Share(FPIS) ialah 35.73M FPIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,481,907 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.000528 $ 0.583807 $ 0.571601

7 Hari 0.26% $ 0.001463 $ 0.599660 $ 0.563327

30 Hari -3.62% $ -0.020773 $ 0.599660 $ 0.563327 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Frax Price Index Share telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000528 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Frax Price Index Share didagangkan pada paras tertinggi $0.599660 dan paras terendah $0.563327 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FPIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Frax Price Index Share telah mengalami perubahan sebanyak -3.62% , mencerminkan kira-kira $-0.020773 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FPIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Frax Price Index Share (FPIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Frax Price Index Share ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FPIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Frax Price Index Share untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FPIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Frax Price Index Share. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FPIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FPIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Frax Price Index Share.

Mengapa Ramalan Harga FPIS Penting?

FPIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFPIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FPIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FPIS pada bulan depan? Menurut Frax Price Index Share (FPIS) alat ramalan harga, harga FPIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FPIS pada tahun 2026? Harga 1Frax Price Index Share (FPIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FPIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FPIS pada tahun 2027? Frax Price Index Share (FPIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FPIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FPIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Frax Price Index Share (FPIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FPIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Frax Price Index Share (FPIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FPIS pada tahun 2030? Harga 1Frax Price Index Share (FPIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FPIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FPIS untuk 2040? Frax Price Index Share (FPIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FPIS menjelang tahun 2040.