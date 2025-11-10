Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Freya Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FREYA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Freya Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Freya Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Freya Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009647 pada tahun 2025. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Freya Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010129 pada tahun 2026. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FREYA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010636 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FREYA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011168 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FREYA pada tahun 2029 ialah $ 0.011726 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FREYA pada tahun 2030 ialah $ 0.012313 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Freya Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020056. Freya Protocol (FREYA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Freya Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032670. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009647 0.00%

2026 $ 0.010129 5.00%

2027 $ 0.010636 10.25%

2028 $ 0.011168 15.76%

2029 $ 0.011726 21.55%

2030 $ 0.012313 27.63%

2031 $ 0.012928 34.01%

2032 $ 0.013575 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014253 47.75%

2034 $ 0.014966 55.13%

2035 $ 0.015714 62.89%

2036 $ 0.016500 71.03%

2037 $ 0.017325 79.59%

2038 $ 0.018192 88.56%

2039 $ 0.019101 97.99%

2040 $ 0.020056 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Freya Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.009647 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.009648 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.009656 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.009687 0.41% Ramalan HargaFreya Protocol (FREYA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FREYA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.009647 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFreya Protocol (FREYA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FREYA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009648 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFreya Protocol (FREYA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FREYA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009656 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFreya Protocol (FREYA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FREYA ialah $0.009687 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Freya Protocol Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Bekalan Peredaran 500.31M 500.31M 500.31M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FREYA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FREYA mempunyai bekalan edaran sebanyak 500.31M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.85M.

Freya Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Freya Protocol, harga semasa Freya Protocol ialah 0.009647USD. Bekalan edaran Freya Protocol(FREYA) ialah 500.31M FREYA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,849,756 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.40% $ 0.000133 $ 0.009895 $ 0.009431

7 Hari -13.30% $ -0.001283 $ 0.011533 $ 0.008857

30 Hari -15.66% $ -0.001511 $ 0.011533 $ 0.008857 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Freya Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000133 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.40% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Freya Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.011533 dan paras terendah $0.008857 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.30% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FREYA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Freya Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -15.66% , mencerminkan kira-kira $-0.001511 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FREYA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Freya Protocol (FREYA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Freya Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FREYA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Freya Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FREYA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Freya Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FREYA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FREYA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Freya Protocol.

Mengapa Ramalan Harga FREYA Penting?

FREYA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

