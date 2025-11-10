FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga FTMTOKEN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FTMX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FTMX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FTMTOKEN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan FTMTOKEN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FTMTOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.059508 pada tahun 2025. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FTMTOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.062483 pada tahun 2026. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTMX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.065607 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTMX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.068887 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTMX pada tahun 2029 ialah $ 0.072332 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTMX pada tahun 2030 ialah $ 0.075948 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FTMTOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.123712. FTMTOKEN (FTMX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FTMTOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.201515. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.059508 0.00%

2026 $ 0.062483 5.00%

2027 $ 0.065607 10.25%

2028 $ 0.068887 15.76%

2029 $ 0.072332 21.55%

2030 $ 0.075948 27.63%

2031 $ 0.079746 34.01%

2032 $ 0.083733 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.087920 47.75%

2034 $ 0.092316 55.13%

2035 $ 0.096932 62.89%

2036 $ 0.101778 71.03%

2037 $ 0.106867 79.59%

2038 $ 0.112211 88.56%

2039 $ 0.117821 97.99%

2040 $ 0.123712 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga FTMTOKEN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.059508 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.059516 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.059565 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.059752 0.41% Ramalan HargaFTMTOKEN (FTMX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FTMX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.059508 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFTMTOKEN (FTMX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FTMX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.059516 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFTMTOKEN (FTMX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FTMX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.059565 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFTMTOKEN (FTMX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FTMX ialah $0.059752 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga FTMTOKEN Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 14.88M$ 14.88M $ 14.88M Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FTMX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FTMX mempunyai bekalan edaran sebanyak 250.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.88M. Lihat Harga Langsung FTMX

FTMTOKEN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FTMTOKEN, harga semasa FTMTOKEN ialah 0.059508USD. Bekalan edaran FTMTOKEN(FTMX) ialah 250.00M FTMX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14,876,259 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.82% $ 0.004313 $ 0.059885 $ 0.054745

7 Hari -3.63% $ -0.002160 $ 0.062378 $ 0.049982

30 Hari -2.93% $ -0.001748 $ 0.062378 $ 0.049982 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTMTOKEN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004313 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.82% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FTMTOKEN didagangkan pada paras tertinggi $0.062378 dan paras terendah $0.049982 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.63% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FTMX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FTMTOKEN telah mengalami perubahan sebanyak -2.93% , mencerminkan kira-kira $-0.001748 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FTMX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FTMTOKEN (FTMX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FTMTOKEN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FTMX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FTMTOKEN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FTMX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FTMTOKEN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FTMX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FTMX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FTMTOKEN.

Mengapa Ramalan Harga FTMX Penting?

FTMX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFTMX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FTMX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FTMX pada bulan depan? Menurut FTMTOKEN (FTMX) alat ramalan harga, harga FTMX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FTMX pada tahun 2026? Harga 1FTMTOKEN (FTMX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FTMX pada tahun 2027? FTMTOKEN (FTMX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FTMX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FTMX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, FTMTOKEN (FTMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FTMX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, FTMTOKEN (FTMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FTMX pada tahun 2030? Harga 1FTMTOKEN (FTMX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FTMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FTMX untuk 2040? FTMTOKEN (FTMX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FTMX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang