Dapatkan ramalan harga Full Moon untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Full Moon % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Full Moon Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Full Moon berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010116 pada tahun 2025. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Full Moon berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010622 pada tahun 2026. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011153 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011711 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FM pada tahun 2029 ialah $ 0.012297 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FM pada tahun 2030 ialah $ 0.012912 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021032. Full Moon (FM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034259. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010116 0.00%

2026 $ 0.010622 5.00%

2027 $ 0.011153 10.25%

2028 $ 0.011711 15.76%

2029 $ 0.012297 21.55%

2030 $ 0.012912 27.63%

2031 $ 0.013557 34.01%

2032 $ 0.014235 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014947 47.75%

2034 $ 0.015694 55.13%

2035 $ 0.016479 62.89%

2036 $ 0.017303 71.03%

2037 $ 0.018168 79.59%

2038 $ 0.019077 88.56%

2039 $ 0.020030 97.99%

2040 $ 0.021032 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Full Moon Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.010116 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.010118 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.010126 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.010158 0.41% Ramalan HargaFull Moon (FM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FM pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.010116 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFull Moon (FM) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010118 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFull Moon (FM) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010126 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFull Moon (FM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FM ialah $0.010158 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Full Moon Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Bekalan Peredaran 538.80M 538.80M 538.80M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FM mempunyai bekalan edaran sebanyak 538.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.45M. Lihat Harga Langsung FM

Full Moon Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Full Moon, harga semasa Full Moon ialah 0.010116USD. Bekalan edaran Full Moon(FM) ialah 538.80M FM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,451,030 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.90% $ 0.000740 $ 0.010127 $ 0.009306

7 Hari -9.27% $ -0.000938 $ 0.011817 $ 0.008470

30 Hari -15.65% $ -0.001583 $ 0.011817 $ 0.008470 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Full Moon telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000740 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.90% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Full Moon didagangkan pada paras tertinggi $0.011817 dan paras terendah $0.008470 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -9.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Full Moon telah mengalami perubahan sebanyak -15.65% , mencerminkan kira-kira $-0.001583 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Full Moon (FM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Full Moon ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Full Moon untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Full Moon. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Full Moon.

Mengapa Ramalan Harga FM Penting?

FM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FM pada bulan depan? Menurut Full Moon (FM) alat ramalan harga, harga FM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FM pada tahun 2026? Harga 1Full Moon (FM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FM pada tahun 2027? Full Moon (FM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Full Moon (FM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Full Moon (FM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FM pada tahun 2030? Harga 1Full Moon (FM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FM untuk 2040? Full Moon (FM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FM menjelang tahun 2040.