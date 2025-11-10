Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Fusaka untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FUSAKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fusaka % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Fusaka Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fusaka berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000004 pada tahun 2025. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fusaka berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000004 pada tahun 2026. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FUSAKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FUSAKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FUSAKA pada tahun 2029 ialah $ 0.000005 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FUSAKA pada tahun 2030 ialah $ 0.000005 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fusaka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000008. Fusaka (FUSAKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fusaka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000014. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000004 0.00%

2026 $ 0.000004 5.00%

2027 $ 0.000004 10.25%

2028 $ 0.000004 15.76%

2029 $ 0.000005 21.55%

2030 $ 0.000005 27.63%

2031 $ 0.000005 34.01%

2032 $ 0.000005 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000006 47.75%

2034 $ 0.000006 55.13%

2035 $ 0.000006 62.89%

2036 $ 0.000007 71.03%

2037 $ 0.000007 79.59%

2038 $ 0.000007 88.56%

2039 $ 0.000008 97.99%

2040 $ 0.000008 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fusaka Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000004 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000004 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000004 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000004 0.41% Ramalan HargaFusaka (FUSAKA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FUSAKA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000004 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFusaka (FUSAKA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi FUSAKA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000004 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFusaka (FUSAKA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FUSAKA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000004 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFusaka (FUSAKA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FUSAKA ialah $0.000004 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fusaka Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FUSAKA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FUSAKA mempunyai bekalan edaran sebanyak 420.69B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.78M. Lihat Harga Langsung FUSAKA

Fusaka Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fusaka, harga semasa Fusaka ialah 0.000004USD. Bekalan edaran Fusaka(FUSAKA) ialah 420.69B FUSAKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,781,910 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 27.17% $ 0 $ 0.000004 $ 0.000003

7 Hari 34.21% $ 0.000001 $ 0.000004 $ 0.000002

30 Hari 81.85% $ 0.000003 $ 0.000004 $ 0.000002 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fusaka telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 27.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fusaka didagangkan pada paras tertinggi $0.000004 dan paras terendah $0.000002 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 34.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FUSAKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fusaka telah mengalami perubahan sebanyak 81.85% , mencerminkan kira-kira $0.000003 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FUSAKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fusaka (FUSAKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fusaka ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FUSAKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fusaka untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FUSAKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fusaka. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FUSAKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FUSAKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fusaka.

Mengapa Ramalan Harga FUSAKA Penting?

FUSAKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFUSAKA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FUSAKA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FUSAKA pada bulan depan? Menurut Fusaka (FUSAKA) alat ramalan harga, harga FUSAKA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FUSAKA pada tahun 2026? Harga 1Fusaka (FUSAKA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FUSAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FUSAKA pada tahun 2027? Fusaka (FUSAKA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FUSAKA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FUSAKA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Fusaka (FUSAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FUSAKA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Fusaka (FUSAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FUSAKA pada tahun 2030? Harga 1Fusaka (FUSAKA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FUSAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FUSAKA untuk 2040? Fusaka (FUSAKA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FUSAKA menjelang tahun 2040.